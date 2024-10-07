توقيع مذكرة تفاهم بين "السعودية لإعادة التمويل العقاري SRC" و"ضمانات"

يُذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تأسست عام 2017 من قبل صندوق الاستثمارات العامة ضمن المبادرات الحكومية لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030؛ لتكون ركيزة أساسية لدعم كامل منظومة الإسكان بالمملكة من خلال ضخ السيولة في سوق التمويل العقاري السكني في المملكة؛ سعيًا منها لاستمراره واستقراره، حيث حصلت الشركة على ترخيص من البنك المركزي السعودي في عام 2017 للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري.