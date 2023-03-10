دخلت المستشفى وبقي مرفرفًا.. قصة ثمانينية ترفع العلم فوق منزلها منذ 56 عامًا

وكشف ابنها "علي الحمدان"، لـ"سبق"، أن "أم علي" تعرّضت هذه الأيام لوعكة صحية ألزمتْها السريرَ الأبيض بمستشفيات الرياض، ومع ذلك أكّدت عليّ وعلى إخوتي الاستمرار في رفع العلم فوق منزلها، مشيرًا إلى أنها سوف تحتفل غدًا بالمستشفى بمناسبة يوم العلم.