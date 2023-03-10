دخلت المستشفى وبقي مرفرفًا.. قصة ثمانينية ترفع العلم فوق منزلها منذ 56 عامًا

في يوم العلم يستذكر أهالي الأفلاج قصة السيدة الثمانينية "أم علي" التي جسّدت الانتماء والولاء في مبادرة امتدَّت 56 عامًا، حرصت فيها على أن يبقى العلم السعودي يرفرف طوال العام فوق منزلها.
وكشف ابنها "علي الحمدان"، لـ"سبق"، أن "أم علي" تعرّضت هذه الأيام لوعكة صحية ألزمتْها السريرَ الأبيض بمستشفيات الرياض، ومع ذلك أكّدت عليّ وعلى إخوتي الاستمرار في رفع العلم فوق منزلها، مشيرًا إلى أنها سوف تحتفل غدًا بالمستشفى بمناسبة يوم العلم.
وكانت "سبق" قد نشرت قبل سنوات قصة الثمانينية، وتمسُّكها برفع العلم على منزلها؛ حيث قام أمير الرياض فيصل بن بندر بزيارة السيدة في منزلها بمحافظة الأفلاج، وأشاد بمبادرتها الوطنية التي امتدَّت أكثر من نصف قرن.