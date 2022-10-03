في 60 يوماً فقط.. استقطاب 1900 متطوعة لخدمة المسجد النبوي وقاصداته

استقطبت الوكالة المساعدة للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية التابعة لـ"الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي"، خلال شهري المحرم وصفر من العام الجاري، أكثر من 1900 متطوعة بواقع 7796 ساعة تطوعية للمساندة في خدمة المسجد النبوي وقاصداته على فترات مختلفة، وذلك بمشاركة 9 جهات داعمة للعمل التطوعي.
وأوضحت الوكيلة المساعدة للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية حنان بنت بادي العمري، أن الوكالة أسهمت في تمكين المتطوعات من العمل في المسجد النبوي من خلال طرح عديد من الفرص التطوعية المتنوعة عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي حسب الاحتياج الفعلي في مختلف المجالات الخدمية والميدانية داخل المسجد النبوي وساحاته لتشمل المساندة في توزيع وجبات الإفطار وتنظيم حركة الحشود والإرشاد المكاني بعدة لغات وتقديم خدمات التنقل لكبيرات السن وذوات الإعاقة، إضافة إلى الفرص التخصصية.
وأضافت: "أتقدم بوافر الشكر والتقدير والامتنان لكل متطوعة أسهمت في خدمة المسجد النبوي وقاصداته"، سائلة المولى -عزّ وجلّ- أن يجعل ما قدّموه في موازين أعمالهن، وأن يجزيهن خير الجزاء".
وأكّدت "العمري"، أن هذه الجهود تأتي في إطار سعي وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني في المملكة من خلال تشجيع ونشر ثقافة العمل التطوعي للوصول إلى مليون متطوع ومتطوعة بحلول عام (2030).