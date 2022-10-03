في 60 يوماً فقط.. استقطاب 1900 متطوعة لخدمة المسجد النبوي وقاصداته

وأوضحت الوكيلة المساعدة للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية حنان بنت بادي العمري، أن الوكالة أسهمت في تمكين المتطوعات من العمل في المسجد النبوي من خلال طرح عديد من الفرص التطوعية المتنوعة عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي حسب الاحتياج الفعلي في مختلف المجالات الخدمية والميدانية داخل المسجد النبوي وساحاته لتشمل المساندة في توزيع وجبات الإفطار وتنظيم حركة الحشود والإرشاد المكاني بعدة لغات وتقديم خدمات التنقل لكبيرات السن وذوات الإعاقة، إضافة إلى الفرص التخصصية.