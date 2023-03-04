"التويجري" تلتقي مدير "العمل الدولية" ويبحثان التعاون الثنائي

عقدت رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، اجتماعاً بمقر منظمة العمل الدولية بجنيف مع مدير عام منظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو، على هامش أعمال اجتماعات الدورة الـ 52 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة حالياً في جنيف، بحضور المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية عبدالمحسن بن خثيلة.