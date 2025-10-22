بيع 3 صقور بـ (399) ألف ريال في الليلة العاشرة لمزاد نادي الصقور السعودي 2025

وشهدت الليلة بيع ثلاثة صقور بمبلغ (399) ألف ريال، وكانت البداية مع شاهين فرخ، طرح السفانية، لأربعة طواريح، وتم بيعه بـ(121) ألف ريال، بعدها عرض الصقر الثاني شاهين فرخ، طرح النقيرة، لخمسة طواريح، وتم بيعه بمبلغ (87) ألف ريال، وكان ختام الليلة مع شاهين فرخ، طرح جازان (الصوارمة)، لخمسة طواريح، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ (50) ألف ريال، قبل أن يتم بيعه بمبلغ (191) ألف ريال.