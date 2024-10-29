انطلاق بطولة حائل الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة بنسختها الثالثة.. الخميس المقبل

وتأتي هذه البطولة في نسختها الثالثة بعد اعتراف منظمة الإيكاهو بها كبطولة دولية معتمدة رسميًا وهو ما يعد ترجمة حقيقية للنجاحات التي حققتها البطولة في نسختيها الأولى والثانية وتتويج للجهود المبذولة من قِبل اللجان المنظمة بمتابعة مستمرة واهتمام من قِبل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة حائل ونائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ، وحرصهما على تهيئة الأجواء المناسبة لإقامة البطولة وتذليل العقبات التي تعترضها في ظل الدعم والرعاية من قِبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله-.