انطلاق بطولة حائل الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة بنسختها الثالثة.. الخميس المقبل

يرعى الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، يوم الخميس الموافق 31 أكتوبر 2024م ، انطلاق منافسات "بطولة حائل الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة 2024م" في نسختها الثالثة بتنظيم من مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة وإشراف منظمة الإيكاهو المعنية بجمال الخيل العربية الأصيلة.
وفي التفاصيل، تُقام منافسات البطولة في منتزه المغواة على مدار 3 أيام بمشاركة محلية ودولية واسعة حيث بلغ عدد الجياد المشاركة 223 جوادًا من نخبة الخيل العربية الأصيلة تمثل سبع دول من مختلف دول العالم، للفوز بألقاب وجوائز البطولة.
وتتنافس الجياد من مختلف الفئات خلال اليوم الأول والثاني في مرحلة التصفيات التي يتأهل منها أصحاب المراكز الثلاثة الأولى للانتقال إلى المرحلة النهائية في اليوم الثالث والتي سيتوج خلالها البطل الفائز بالبطولة لفئته بالميدالية الذهبية والمركز الثاني بالميدالية الفضية والمركز الثالث بالميدالية البرونزية.
وتأتي هذه البطولة في نسختها الثالثة بعد اعتراف منظمة الإيكاهو بها كبطولة دولية معتمدة رسميًا وهو ما يعد ترجمة حقيقية للنجاحات التي حققتها البطولة في نسختيها الأولى والثانية وتتويج للجهود المبذولة من قِبل اللجان المنظمة بمتابعة مستمرة واهتمام من قِبل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة حائل ونائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ، وحرصهما على تهيئة الأجواء المناسبة لإقامة البطولة وتذليل العقبات التي تعترضها في ظل الدعم والرعاية من قِبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله-.
وتُقام على هامش البطولة العديد من الفعاليّات المصاحبة حيث يُقام يوم الأربعاء مزاد الخيل، والمعرض المصاحب للبطولة بمشاركة العديد من الجهات، والعروض الشعبية، ومنطقة المطاعم وغيرها من الفعاليّات التي صممت لتقديم تجربة ممتعة ومميزة لزوار وحضور منافسات البطولة وبما يلبي احتياجاتهم، وتختتم فعاليّات البطولة يوم السبت الموافق 2 نوفمبر 2024م.