"عمار العقارية" تطرح مخطَّطَي "وسن" و"جوهرة المنار" للبيع في مزادٍ علنيٍّ بالدمام

أعلنت شركة "عمار العقارية" عن طرح مُخطَّطَي "وسن" و"جوهرة المنار"؛ للبيع في مزادٍ علنيٍّ سيُقام يوم الإثنين 22 ديسمبر 2025 في الساعة الثالثة والنصف عصرًا، في قاعة "الدارة" بمدينة الدمام.
ويقع مُخطَّط "وسن" في قلب حي الأثير بمدينة الدمام، ويُعتبر من المشاريع العقارية المتميِّزة التي تجمع بين الاستخدامات السكنية والتجارية، ويشتمل المخطَّط على قِطَعٍ سكنيةٍ متعدِّدة الأدوار (حتى 3 أدوار) بمساحاتٍ تصل إلى 600 متر مربع، بالإضافة إلى قِطَعٍ تجاريةٍ بارتفاع 3 أدوار، وبمساحاتٍ تبلغ 1000 متر مربع.
ويتَّسم المخطَّط بتخطيطٍ ذكيٍّ وانسيابيٍّ يُسهم في تسهيل التنقل والوصول، ويضمُّ كافة الخدمات الأساسية، مثل شبكات الكهرباء، المياه، الهاتف، الطرق المعبَّدة، الإنارة، الصرف الصحي، وتصريف مياه الأمطار؛ مما يُعزِّز جاذبيته للاستثمار السكني والتجاري، ويمتدُّ المخطَّط على مساحة 145,180 مترًا مربعًا، ويشمل 94 قطعةً سكنية، 28 قطعةً تجارية، بالإضافة إلى 3 مرافق.
أما مخطَّط "جوهرة المنار" فيقع في حي المنار الحيوي، أحد أكثر الأحياء نموًّا وازدهارًا في مدينة الدمام، ويُعدُّ مشروعًا عقاريًّا متميِّزًا بموقعه الإستراتيجي وسط المدينة، ويمتدُّ المشروع على مساحة 40,000 متر مربع، ويتوسطه العديد من الطرق الرئيسية، مثل طريق الملك فهد شمالًا، وطريق الملك عبدالله جنوبًا، وطريق الظهران ــ الجبيل السريع شرقًا، وطريق أبو حدرية غربًا؛ مما يوفِّر سهولة الوصول، والمرونة في التنقُّل.
ويضمُّ المخطَّط مجموعةً من قِطَع الأراضي السكنية والتجارية، ويتميَّز بتصميمٍ يراعي احتياجات السكَّان والمستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي المشروع على حديقةٍ متكاملةٍ توفِّر بيئةً حيويةً ومثالية.
وفي هذا السياق، أكد فلاح فهد القحطاني، الرئيس التنفيذي لشركة "عمار العقارية"، أن مخطَّطَي "وسن" و"جوهرة المنار" يُقدِّمان فُرصًا استثماريةً متميِّزةً بفضل موقعهما الإستراتيجي والبنية التحتية المتكاملة، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع تهدف لتلبية احتياجات السوق العقارية في الدمام، التي تشهد نموًّا ملحوظًا.
ودعا القحطاني المهتمِّين إلى حضور المزاد العلني؛ للاطلاع على تفاصيل المخطَّط، واستكشاف الفُرص الاستثمارية المتاحة، مضيفًا إن الشركة تواصل التزامها بتطوير مشاريع عقاريةٍ مبتكرةٍ تُعزِّز القطاع العقاريّ السعوديّ، وتوفِّر خياراتٍ سكنيةً وتجاريةً تُلبِّي احتياجات المستثمرين والسكَّان.
يُذكَر أن المخطَّطَين مملوكان لشركة "عمار العقارية"، وهي التي تتولَّى تسويقهما، في حين تمَّ تطوير البنية التحتية لهما بواسطة شركة "تساوي للمقاولات"، وفقًا لأعلى المعايير الهندسية والفنية.