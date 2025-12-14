"عمار العقارية" تطرح مخطَّطَي "وسن" و"جوهرة المنار" للبيع في مزادٍ علنيٍّ بالدمام

أما مخطَّط "جوهرة المنار" فيقع في حي المنار الحيوي، أحد أكثر الأحياء نموًّا وازدهارًا في مدينة الدمام، ويُعدُّ مشروعًا عقاريًّا متميِّزًا بموقعه الإستراتيجي وسط المدينة، ويمتدُّ المشروع على مساحة 40,000 متر مربع، ويتوسطه العديد من الطرق الرئيسية، مثل طريق الملك فهد شمالًا، وطريق الملك عبدالله جنوبًا، وطريق الظهران ــ الجبيل السريع شرقًا، وطريق أبو حدرية غربًا؛ مما يوفِّر سهولة الوصول، والمرونة في التنقُّل.