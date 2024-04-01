شاهد.. محافظ الطائف يشارك في "الإفطار الجماعي" لذوي الإعاقة وعمال النظافة

وعبّر عدد من المشاركين في الإفطار الجماعي من ذوي الإعاقة، عن سعادتهم بهذا الملتقى الرمضاني والمبادرة الإنسانية المقدرة، مقدمين شكرهم للأمير سعود بن نهار بن سعود، والأمين "الزايدي"، وكل القيادات على مشاركتهم في هذا الإفطار الجماعي الذي يعكس القيم الإنسانية للمجتمع السعودي النبيل.