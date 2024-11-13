الرياض.. انقطاع مستمر للمياه بحي النرجس منذ أسبوعين يثير تذمر الأهالي

وأكّد عددٌ من السكان المتضرّرين، أن المشكلة طالت أكثر من المتوقع، إذ قال أحد السكان: "رغم تواصلنا المتكرّر مع الشركة، إلا أن الردود دائماً تشير إلى أن سبب الانقطاع هو الصيانة، لكن دون تحديد موعد فعلي لإعادة المياه". وأعرب عن "صعوبة الظروف التي يعيشها الأهالي بسبب غياب المياه؛ ما دفع بعضهم إلى اللجوء لحلولٍ مؤقتة غير كافية لسد احتياجاتهم اليومية".