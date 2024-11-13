الرياض.. انقطاع مستمر للمياه بحي النرجس منذ أسبوعين يثير تذمر الأهالي

اشتكى سكان حي النرجس، جنوب طريق الملك سلمان في الرياض، من انقطاع المياه عن منازلهم منذ ما يقارب أسبوعين؛ ما أثّر بشكل كبير في حياتهم اليومية وأدّى إلى استياءٍ واسعٍ في الحي.
وعلى الرغم من تواصل الأهالي المتكرّر مع شركة المياه الوطنية، إلا أنهم تلقوا ردوداً تفيد بأن الانقطاع يعود إلى أعمال صيانة جارية، دون توضيح موعدٍ محدّدٍ لإعادة الخدمة.
وأكّد عددٌ من السكان المتضرّرين، أن المشكلة طالت أكثر من المتوقع، إذ قال أحد السكان: "رغم تواصلنا المتكرّر مع الشركة، إلا أن الردود دائماً تشير إلى أن سبب الانقطاع هو الصيانة، لكن دون تحديد موعد فعلي لإعادة المياه". وأعرب عن "صعوبة الظروف التي يعيشها الأهالي بسبب غياب المياه؛ ما دفع بعضهم إلى اللجوء لحلولٍ مؤقتة غير كافية لسد احتياجاتهم اليومية".
ويناشد الأهالي، شركة المياه الوطنية التحرُّك السريع لإيجاد حل جذري لهذه المشكلة التي تزداد تعقيداً، كما يطالبون بتوضيحٍ حقيقي لأسباب الانقطاع، وتحديد موعد دقيق لعودة الخدمة.