نائب أمير الشرقية يدشّن عدداً من المشاريع التعليمية في الأحساء

دشّن الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بحضور الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء ومساعد وزير التعليم الدكتور سعد آل فهيد، أمس الثلاثاء عدداً من المشاريع التعليمية في محافظة الأحساء.
وقال مساعد وزير التعليم في كلمته التي ألقاها خلال الحفل: محافظة الأحساء تشهد اليوم تدشين 9 مبانٍ مدرسية بتكلفة تتجاوز 107 ملايين ريال، يستفيد منها ما يقارب 7000 طالب وطالبة، وإنشاء 10 مشاريع تعليمية، بإشراف شركة تطوير للمباني الذراع التنفيذية للوزارة التعليم، وكذلك تدشين 24 ملحقاً للطفولة المبكرة بتكلفة تزيد على 42 مليون ريال، منوّهاً بالدعم اللامحدود من القيادة لقطاع التعليم، وتطلعاتها إلى بناء جيل يتسلح بالإيمان والقيم والولاء الوطني، يعتمد على كفايات ومهارات القرن الجديد لخدمة الوطن الغالي والإسهام في التطوير والنهضة والتقدم بين الدول، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأضاف: وزارة التعليم وفي ضوء الرؤية الطموحة للوطن قامت بتكثيف جهودها في تعزيز الدور الاجتماعي والمساهمة المجتمعية في تقديم الخدمات التعليمية، والعمل وفق أفضل الأساليب على توفير بيئات مشجعة لتعلم الطلبة كافة والطلبة من ذوي الإعاقة بشكل خاص، من خلال منظومة تحقق التكامل والتناغم بين القطاعين الحكومي والخاص، كما حرصت على بذل كل السبل والمساعي للوصول إلى المبنى المدرسي النوعي، والمعلم المتمكن، والطالب المنتج، والبيئة المدرسية الجاذبة.
وأردف "آل فهيد": وزارة التعليم تقدم للطلاب والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال برامجها الاجتماعية والتكافلية والتعليمية عديداً من الخدمات لتلبية احتياجاتهم في المجالات؛ التعليمية، والتأهيلية، والصحية، والاندماج الاجتماعي، وإطلاق المواهب، ومزاولة الهوايات، والتمكين من العمل، إلى جانب توفير الفرص العادلة التي من شأنها أن تنهض بهم، وتسهم في تحسين جودة حياتهم، وتحويل أحلامهم إلى واقع ملموس، بما يحقق لهم أعلى مستويات الدعم والرعاية.