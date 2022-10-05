نائب أمير الشرقية يدشّن عدداً من المشاريع التعليمية في الأحساء

وأردف "آل فهيد": وزارة التعليم تقدم للطلاب والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال برامجها الاجتماعية والتكافلية والتعليمية عديداً من الخدمات لتلبية احتياجاتهم في المجالات؛ التعليمية، والتأهيلية، والصحية، والاندماج الاجتماعي، وإطلاق المواهب، ومزاولة الهوايات، والتمكين من العمل، إلى جانب توفير الفرص العادلة التي من شأنها أن تنهض بهم، وتسهم في تحسين جودة حياتهم، وتحويل أحلامهم إلى واقع ملموس، بما يحقق لهم أعلى مستويات الدعم والرعاية.