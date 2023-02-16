الربيعة: دقائق معدودة تفصلنا عن فصل السيامي "سلمان وعبدالله"

وتستمر العملية في مرحلتها الرابعة وهي فصل التوأم، على يد فريق مكون من 35 طبيبًا؛ فيما أشار الدكتور عبدالله الربيعة، إلى أن التوأم يشتركان في المثانة البولية والقولون والأمعاء الدقيقة، يُتوقع فصلهم خلال دقائق قادمة في المرحلة الرابعة، وتُعد إعادة ترميم الجهاز التناسلي البولي من قبل المتخصصين هي المرحلة الأهم.