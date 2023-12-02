محليات

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع مساعدات إغاثية متنوّعة في غرب مدينة خان يونس

بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني وضمن الحملة الشعبية لإغاثة الأشقاء في غزة
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع مساعدات إغاثية متنوّعة في غرب مدينة خان يونس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، مساعدات إغاثية متنوّعة في إحدى المدارس التي تأوي النازحين غرب مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.

تأتي هذه المساعدات في إطار الدعم التاريخي المعهود الذي تقدّمه المملكة لفلسطين في شتى القطاعات الإنسانية والإغاثية، وتجسيداً للدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة، تجاه الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية
غزة
الهلال الأحمر الفلسطيني

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org