مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع مساعدات إغاثية متنوّعة في غرب مدينة خان يونس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، مساعدات إغاثية متنوّعة في إحدى المدارس التي تأوي النازحين غرب مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.