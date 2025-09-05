حتى الخميس.. أمطار رعدية متفاوتة على مناطق المملكة مصحوبة برياح وبَرَد وسيول



أما في عسير، فتغطي الحالة أبها، خميس مشيط، أحد رفيدة، سراة عبيدة، الحرجة، ظهران الجنوب، بارق، محايل عسير، رجال ألمع، النماص، تنومة، بلقرن، والمجاردة، مع أمطار غزيرة متوقعة، فيما يُتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على بيشة، طريب، الأمواه، وتثليث، ومتوسطة على البرك.