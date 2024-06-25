"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أمطار غزيرة ورياح وأتربة مثارة وموجة حارة

وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والربوعة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب. وتشهد أمطارًا متوسطة على البرك والقحمة، وأمطارًا خفيفة على النماص وبلقرن وتنومة، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الأربعاء.