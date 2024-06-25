"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أمطار غزيرة ورياح وأتربة مثارة وموجة حارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير وجازان والشمالية والشرقية والجوف).
وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والربوعة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب. وتشهد أمطارًا متوسطة على البرك والقحمة، وأمطارًا خفيفة على النماص وبلقرن وتنومة، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة جازان أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الدرب وبيش وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب. وتشهد أمطارًا متوسطة على جازان، وأمطارًا خفيفة على فرسان، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الأربعاء.
ونبه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العويقيلة وطريف وعرعر ورفحاء، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الأربعاء.
وتشهد الجوف أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الأربعاء.
وكذلك تشهد المنطقة الشرقية أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ21 من مساء الأربعاء، فيما تشهد المنطقة موجة حارة حتى الساعة الـ 17 من مساء الأربعاء.
ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العلا والعيص وخيبر والحناكية والمهد ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية والشعيبة والقنفذة والليث. وتشهد رياحًا شديدة على جدة، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الأربعاء.