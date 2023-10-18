برعاية "البنيان".. تدشين البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين في عامه الـ14

كما تم تكريم الشركاء الاستراتيجيين للبرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين؛ وهم: وزارة التعليم، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، وعدد من الشركاء الداعمين للبرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين في عامه الثالث عشر، وهم: مؤسسة تكافل الخيرية، وشركة الدريس للخدمات البترولية. ويمثل البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين في عامه الرابع عشر، نموذجًا رائدًا للعمل التكاملي بين مؤسسات الدولة، لاكتشاف ورعاية وتمكين الموهوبين السعوديين، من خلال الشراكة الاستراتيجية بين "موهبة" ووزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب؛ إذ إن البرنامج قد انطلق منذ تدشينه عام 2011م، على ركيزة الاستثمار في الموهوبين؛ باعتبارهم العنصر الفاعل لازدهار البشرية وتحقيق التنمية المستدامة.