برعاية "البنيان".. تدشين البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين في عامه الـ14

دشنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" وشركاؤها؛ وزارة التعليم، و"هيئة تقويم التعليم" ممثلة في مركز "قياس"، اليوم الأربعاء، في حفل أقيم بمقر المؤسسة في مدينة الرياض، برعاية وزير التعليم يوسف البنيان، وحضور نائب الأمين العام لخدمات الموهوبين في "موهبة" الدكتور باسل السدحان، والدكتور حسن الحربي وكيل وزارة التعليم، والدكتور عبدالله القاطعي مدير مركز قياس، البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين في عامه الـ14.
وتم فتح باب التسجيل لاكتشاف الموهوبين والموهوبات، ومن المقرر أن يستمر التسجيل في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، والذي يُعد أكبر رحلة سنوية في المملكة لاكتشاف الموهوبين والموهوبات في المجالات العلمية، للطلبة من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثاني الثانوي، على مدار نحو شهرين؛ بدءًا من اليوم وحتى 15 يناير 2024م.
ويتم تطبيق اختبار المقياس في البرنامج حضوريًّا باللغتين العربية والإنجليزية، حسب الاختيار، في الفترة من 3 ديسمبر 2023م، وحتى 18 يناير 2024م، في جميع مراكز قياس، بمختلف مناطق المملكة، وتعلن نتائج رحلة اكتشاف الموهوبين في عامها الـ14 في 13 مارس 2024م.
بدوره كرّم نائب الأمين العام لخدمات الموهوبين في "موهبة"، ووكيل وزارة التعليم خلال حفل تدشين البرنامج، عددًا من إدارات الموهوبين التي حققت تميزًا في جودة ترشيح الطلبة الموهوبين خلال عمر البرنامج في عامه الثالث عشر، وجاءت في الفئة الأولى، إدارة الموهوبين بتعليم مكة المكرمة- بنين، وإدارة الموهوبات في تعليم الجوف- بنات، وفي الفئة الثانية قسم الموهوبين في تعليم ينبع- بنين، وقسم الموهوبات في تعليم ينبع- بنات، وفي الفئة الثالثة قسم الموهوبين في تعليم النماص- بنين، وقسم الموهوبات في تعليم الزلفي- بنات.
كما تم تكريم الشركاء الاستراتيجيين للبرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين؛ وهم: وزارة التعليم، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، وعدد من الشركاء الداعمين للبرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين في عامه الثالث عشر، وهم: مؤسسة تكافل الخيرية، وشركة الدريس للخدمات البترولية. ويمثل البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين في عامه الرابع عشر، نموذجًا رائدًا للعمل التكاملي بين مؤسسات الدولة، لاكتشاف ورعاية وتمكين الموهوبين السعوديين، من خلال الشراكة الاستراتيجية بين "موهبة" ووزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب؛ إذ إن البرنامج قد انطلق منذ تدشينه عام 2011م، على ركيزة الاستثمار في الموهوبين؛ باعتبارهم العنصر الفاعل لازدهار البشرية وتحقيق التنمية المستدامة.
ويُعَد البرنامج الوطني أحد مقاييس وأدوات مؤسسة "موهبة" للكشف عن الموهوبين، والتي تم تطويرها بالشراكة مع مركز قياس، إلى جانب مقاييس أخرى للتعرف على الطلبة ذوي القدرات العقلية المتعددة، منها مسابقات: موهوب، وكانجارو موهبة، وبيبراس موهبة للمعلوماتية.
وتَمَكّن أكثر من نصف مليون طالب وطالبة من أداء المقياس خلال السنوات الماضية، وتم اكتشاف ما يزيد على 186 ألف طالب وطالبة، قُدّمت لهم الرعاية من خلال برامج وزارة التعليم ومؤسسة "موهبة"، ويغطي البرنامج 47 إدارة تعليمية للبنين، و47 إدارة للبنات، ويمكن للطلبة تنفيذ المقياس في 109 مقرات، منتشرة في 54 مدينة ومحافظة في مختلف أنحاء المملكة.
ويتم تنفيذ "البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين"، من خلال أدوات ومقاييس مقننة؛ حيث تم تطوير نموذج للكشف عن الموهوبين، مبنيّ على منهجية علمية متقدمة، تعتمد على أهم الأسس العلمية وأفضل الممارسات التربوية؛ لضمان الانتقاء السليم للطلبة الواعدين بالموهبة، وتبنى من خلالها قاعدة بيانات ضخمة وشاملة لجميع الموهوبين والموهوبات في كل مناطق ومدن المملكة، ولجميع الفئات السنية في مراحل التعليم العام.
ويعد البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين البوابة لمعظم برامج وخدمات موهبة التي تُمَكّن من يجتازه من الدخول في برامج رعاية الموهوبين التي تقدّمها إدارات الموهوبين في وزارة التعليم، إضافة إلى أكثر من 20 مبادرة مختلفة لرعاية الموهوبين، تقدّمها "موهبة" مع شركائها الاستراتيجيين، إضافة إلى برامج إثرائية أكاديمية وبحثية في مجالات العلوم والهندسة والطب، وبرامج أخرى لتأهيل الطلبة للحصول على قبول في الجامعات المرموقة، ومعسكرات تدريب لتأهيل الطلبة للمشاركة في المسابقات الدولية بمجالات العلوم والبحث العلمي والإبداع.