"العظام والمفاصل" بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة.. رعاية صحية وفق أعلى المعايير.. أميز الكفاءات.. وأحدث التجهيزات

حقق مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة، نجاحات لافتة في إجراء عمليات استبدال مفاصل الركبة والورك، وعمليات العمود الفقري وتصحيح تشوهاته، وغيرها، وذلك بفضل وجود نخبة من أميز استشاريي جراحة العظام والمفاصل، وتوفر أحدث الأجهزة الطبية، وكذلك التطور المتواصل في التقنيات المستخدمة بالعمليات، مع حرص المستشفى استخدام أفضل أنواع المفاصل الصناعية.
وقال د. عبدالظاهر الساعاتي استشاري جراحة العظام والمفاصل والإصابات الرياضية بالمستشفى، أن قسم العظام مجهز بكافة الإمكانيات التي تتيح له تقديم الرعاية الصحية وفق أعلى المعايير، لجراحات العظام المختلفة للكبار والأطفال، لحالات زراعة مفاصل الركبة والورك الصناعية، التي تجرى وفق أحدث الطرق التي تقلل من الآلام بشكل كبير، وتقصر فترات التنويم والتشافي والتأهيل، وتمكن من المشى في نفس يوم الجراحة، مع إمكانية إجراء التدخل الطبي بتقنية تخدير الأعصاب الطرفية، مما جعل رحلة المراجع العلاجية أسهل بكثير، كما أن تطور المفاصل الصناعية أتاح خيارات متعددة منها، وساعد على ذلك تطور نوعية المفاصل الصناعية التي أصبحت أجود وأمتن وأكثر مرونة، وتدوم صلاحيتها لفترات أطول.
ويقدم القسم كذلك خدماته المميزة لحالات الحوادث والكسور بمختلف درجاتها، وخشونة والتهابات المفاصل، بالإضافة إلى عمليات العمود الفقري وتصحيح تشوهاته، وتثبيت الفقرات وإزالة الغضاريف الضاغطة على الأعصاب، فضلاً عن عمليات مناظير الكتف لإصلاح الأوتار المقطوعة وتثبيت الخلع، ومناظير الركبة لإصلاح الغضاريف الهلالية وإصلاح الرباط الصليبي الأمامي والخلفي، وكذلك مناظير الكاحل لتنظيف ومعالجة غضاريف المفصل، وعمليات توسيع القناة الشوكية، وآلام أسفل الظهر والرقبة.
ويعمل بالقسم عدد كبير من الاستشاريين في مختلف التخصصات الدقيقة لجراحة العظام، الحاصلين على شهادة الزمالة الأوربية، والبورد الأمريكي، كما يحظى القسم بقدرات متقدمة في التشخيص الدقيق لإصابات العظام والمفاصل والعمود الفقري، من خلال مركز أشعة تشخيصي عالي المستوى، يضم أحدث أجهزة الأشعة كالرنين المغناطيسي (GE MRI SIGNA Artist 1.5 T) الذي يوفر تغطيةً بزاوية 360 درجة للملفات، وصور متسقة بجودة فائقة للمفاصل والعمود الفقري، بسرعة عالية تُبسط الإجراء وتُقلل من وقت انتظار المراجع على طاولة الفحص، إضافة الى أنه مصمم لتصوير الجسم حتى وزن 227kg.
كما يسنده مركز متطور للعلاج الطبيعي، يتوفر فيه باقة من أفضل الخدمات وبأحدث الأجهزة التي تعمل على تسريع العلاج، وتأهيل الذين يعانون من إصابات الجهاز الحركي والعضلي، وكذلك قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة، وهو مجهز بأحدث التقنيات للتعامل مع كافة حالات العظام الطارئة، بالإضافة إلى أسطول سيارات اسعاف متطورة، ومزودة بأسرة تعمل إلكترونياً للحفاظ على ثبات حالات الحوادث وعدم تعريضهم للنقل اليدوي من طاقم الإسعاف، وهو ما يزيد من معدلات السلامة.