"العظام والمفاصل" بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة.. رعاية صحية وفق أعلى المعايير.. أميز الكفاءات.. وأحدث التجهيزات

وقال د. عبدالظاهر الساعاتي استشاري جراحة العظام والمفاصل والإصابات الرياضية بالمستشفى، أن قسم العظام مجهز بكافة الإمكانيات التي تتيح له تقديم الرعاية الصحية وفق أعلى المعايير، لجراحات العظام المختلفة للكبار والأطفال، لحالات زراعة مفاصل الركبة والورك الصناعية، التي تجرى وفق أحدث الطرق التي تقلل من الآلام بشكل كبير، وتقصر فترات التنويم والتشافي والتأهيل، وتمكن من المشى في نفس يوم الجراحة، مع إمكانية إجراء التدخل الطبي بتقنية تخدير الأعصاب الطرفية، مما جعل رحلة المراجع العلاجية أسهل بكثير، كما أن تطور المفاصل الصناعية أتاح خيارات متعددة منها، وساعد على ذلك تطور نوعية المفاصل الصناعية التي أصبحت أجود وأمتن وأكثر مرونة، وتدوم صلاحيتها لفترات أطول.