إنجاز سعودي جديد.. مطار الرياض يدخل قائمة الأفضل عالميًا

يُذكر أن مطار الملك خالد الدولي افتُتح عام 1983 ليكون البوابة الجوية الرئيسية للعاصمة السعودية. ويمتد على مساحة تقارب 375 كيلومترًا مربعًا، ما يجعله من بين أكبر المطارات في العالم من حيث المساحة. ويضم خمسة مبانٍ للركاب (تم تشغيل أربعة منها حتى الآن)، بالإضافة إلى مدرّجين متوازيين بطول 4,260 مترًا لكل منهما، مما يتيح استقبال أكبر الطائرات في العالم، بما فيها طائرات A380 العملاقة. كما يتميّز بمرافق حديثة تشمل مسجدًا يتسع لأكثر من خمسة آلاف مصلٍّ، وحدائق واسعة، ومجمعًا متكاملًا من الخدمات التجارية واللوجستية.