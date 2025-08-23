إنجاز سعودي جديد.. مطار الرياض يدخل قائمة الأفضل عالميًا

دخل مطار الملك خالد الدولي في الرياض قائمة أفضل المطارات في العالم، وفقًا لتصنيف حديث أصدرته شركة AirHelp الألمانية، المتخصصة في تقديم خدمات التعويض للمسافرين عن إلغاء الرحلات أو تأخرها أو حالات الحجز الزائد.
وجاء التصنيف بعد دراسة شاملة واستطلاع موسَّع لتجارب المسافرين، ركَّز على ثلاثة معايير رئيسية: الالتزام بمواعيد الرحلات، وخدمة العملاء، وتنوّع خيارات الطعام والتسوّق. وقد شمل الاستطلاع نحو 13,500 مسافر من 58 دولة، وغطّى زيارات للمطارات بين 1 يونيو 2024 و31 مايو 2025.
حصد مطار كيب تاون الدولي في جنوب أفريقيا المركز الأول عالميًا بمتوسط تقييم 8.57 نقاط، بفضل مستوى عالٍ من الالتزام بالمواعيد، وخدمة العملاء، وخيارات التسوّق. فيما حلّ مطار حمد الدولي في الدوحة ثانيًا بمتوسط تقييم 8.52، ليؤكد مكانته كأحد أبرز مراكز الطيران في المنطقة والعالم. أما المركز الرابع فكان من نصيب مطار برازيليا – الرئيس جوسيلينو كوبيتشيك في البرازيل، الذي يتميّز بكفاءته العالية وسهولة التنقل داخله.
اللافت هذا العام كان دخول مطار الرياض للمرة الأولى ضمن قائمة الأفضل عالميًا، بعد أن شهد قفزة تطويرية نوعية ضمن مشاريع "رؤية السعودية 2030"، شملت تحديث البنية التحتية، وتوسيع نطاق الخدمات، وتحسين تجربة المسافرين المحليين والدوليين.
هذا التطوير عزّز من تنافسية مطار الرياض إقليميًا وعالميًا، وجعل منه أحد أبرز المرافق الجوية التي تعكس التحول الكبير الذي تشهده المملكة في قطاعي النقل والسياحة.
ويؤكد تقرير AirHelp أن تجربة المطار باتت عنصرًا محوريًا في تقييم السفر العصري، حيث تسعى المطارات الكبرى إلى تقديم تجربة راقية تضاهي الفنادق والوجهات السياحية. ومع تطور الخدمات وتنامي المنافسة، بات المرور عبر مطارات مثل الرياض، الدوحة، وكيب تاون، يمثل بداية مُلهمة ومريحة للرحلات السياحية والتجارية على حدٍّ سواء.
يُذكر أن مطار الملك خالد الدولي افتُتح عام 1983 ليكون البوابة الجوية الرئيسية للعاصمة السعودية. ويمتد على مساحة تقارب 375 كيلومترًا مربعًا، ما يجعله من بين أكبر المطارات في العالم من حيث المساحة. ويضم خمسة مبانٍ للركاب (تم تشغيل أربعة منها حتى الآن)، بالإضافة إلى مدرّجين متوازيين بطول 4,260 مترًا لكل منهما، مما يتيح استقبال أكبر الطائرات في العالم، بما فيها طائرات A380 العملاقة. كما يتميّز بمرافق حديثة تشمل مسجدًا يتسع لأكثر من خمسة آلاف مصلٍّ، وحدائق واسعة، ومجمعًا متكاملًا من الخدمات التجارية واللوجستية.