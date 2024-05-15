لتسهيل أداء النسك.. رئاسة الشؤون الدينية بالحرمين تفعّل إدارة المطوفين في موسم الحج

ويشرف على تنفيذ البرنامج ميدانيًا أكثر من 160 شابًا سعوديًا مؤهلًا تأهيلًا شرعيًا، في موسم الحج كما تقوم الإدارة بالتأكد من التزام المطوفين بما يصدر من تعليمات وضوابط؛ ومنع من يقوم بهذه المهنة من غير تصريح، وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين.