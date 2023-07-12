بوفر متوقع بـ18%.. "ترشيد" تطلق مشروع رفع كفاءة الطاقة في مباني ومرافق جامعة جدة

يشار إلى أن إجمالي استهلاك الكهرباء السنوي المستهدف في المشروع يبلغ نحو 21 مليون كيلو واط ساعة سنويًا، ومن المتوقع أن ينخفض الاستهلاك بعد الانتهاء من أعمال إعادة التأهيل إلى نحو 17 مليون كيلو واط ساعة سنويًا، أي بنسبة خفض مقدرة بـ 18% تقريباً، وإضافة إلى الأداء الأفضل لأجهزة التكييف والإضاءة؛ فإن نسبة التوفير المتوقعة من المشروع تعادل استهلاك أكثر من 6 آلاف برميل نفط مكافئ، وتفادي حوالي ألفي طن متري من انبعاثات الكربون الضارة، أي ما يوازي الأثر البيئي لزراعة أكثر من 37 ألف شتلة سنويًا.