بوفر متوقع بـ18%.. "ترشيد" تطلق مشروع رفع كفاءة الطاقة في مباني ومرافق جامعة جدة
أطلقت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد"، بالتعاون مع جامعة جدة، أعمال مشروع رفع كفاءة الطاقة في مباني ومرافق جامعة جدة؛ بهدف رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في المباني والمرافق التابعة للجامعة كل البالغ عددها 284 مبنى، بإجمالي مساحة تبلغ 50 ألف متر مربع تقريبًا، وفق أفضل المعايير العالمية التي تهدف إلى رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها.
وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "ترشيد" وليد بن عبدالله الغريري: الشركة قامت بإجراء المسوحات الميدانية والدراسات الفنية على المباني والمرافق الواقعة ضمن نطاق المشروع، وتبيّن لها أهمية العمل على رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في المباني والمرافق التابعة، كما تبيّن للشركة أهمية تطبيق 8 معايير رئيسية للرفع من كفاءة الطاقة تشمل أنظمة التحكم والتكييف والإضاءة، وتتضمّن المعايير استبدال بعض وحدات التكييف المدمجة والمنفصلة والجدارية بأخرى مرشدة للطاقة وذات كفاءة أعلى، وتركيب أجهزة التحكم بالتكييف لتحسين الأداء ورفع كفاءة أنظمة التكييف.
وأضاف: شملت المعايير تركيب عازل حراري لقنوات مرور الهواء لبعض وحدات التكييف المدمجة وتركيب أجهزة التحكم لبعض مراوح الشفط، وترقية نظام التحكم في المبنى وربطه بنظام التحكم بالتكييف.
وأردف "الغريري": ستقوم "ترشيد" بتأهيل أنظمة الإضاءة عن طريق استبدال الإضاءة التقليدية الحالية بأنظمة (LED) الموفرة للطاقة وذات الأداء العالي في البيئة العملية، وتركيب حساسات التحكم في المكاتب والمباني والمرافق التابعة لجامعة جدة.
يشار إلى أن إجمالي استهلاك الكهرباء السنوي المستهدف في المشروع يبلغ نحو 21 مليون كيلو واط ساعة سنويًا، ومن المتوقع أن ينخفض الاستهلاك بعد الانتهاء من أعمال إعادة التأهيل إلى نحو 17 مليون كيلو واط ساعة سنويًا، أي بنسبة خفض مقدرة بـ 18% تقريباً، وإضافة إلى الأداء الأفضل لأجهزة التكييف والإضاءة؛ فإن نسبة التوفير المتوقعة من المشروع تعادل استهلاك أكثر من 6 آلاف برميل نفط مكافئ، وتفادي حوالي ألفي طن متري من انبعاثات الكربون الضارة، أي ما يوازي الأثر البيئي لزراعة أكثر من 37 ألف شتلة سنويًا.
وتسعى الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) إلى خدمة هدف الاستدامة الاستراتيجي للمملكة المنبثق من رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تحقيق وفورات كبيرة في الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.