أمين عسير ينوّه بفرص التعاون في الاستثمار وحماية البيئة بين دول الخليج

كشف أمين عسير المهندس عبدالله الجالي أنه توجد لدى دول الخليج فرصة للتكامل والتعاون في عدة عناصر من عناصر العمل البلدي، على رأسها التكامل في التخطيط الحضري، والاستثمار، والشركات الاقتصادية، والتكامل في حماية البيئة.
وقال "الجالي": القطاع البلدي مُمكّن أساسي للاستثمار، ويجب علينا خلق البيئة الصالحة للاستثمار، وأن نكون قادرين على استقطاب الاستثمارات التي من شأنها تحقيق أهداف الاستدامة المالية.
وأضاف: حكومتنا واستراتيجياتها ركّزت على الاستدامة المالية، مثلما ركّزت على الاستدامة البيئية، وأننا قادرون على رفع مؤشرات مدننا في المملكة لتكون من أعلى المدن في الاستدامة.
وأردف: لا بد أن يكون تخطيطنا الحضري ممكنًا للمميزات في كل مدينة وذكيًا ومرنًا، بما يسمح تنفيذه لتحقيق أعلى مستويات جودة الحياة.
وتابع "الجالي": رأس مالنا في منطقة عسير هي البيئة، فدون البيئة ليس هناك استدامة في العمل البلدي، وبدون الاستدامة في العمل البلدي ليس هناك اقتصاد أساسي في المنطقة.
جاء ذلك خلال مشاركة الأمانة في المؤتمر البلدي الخليجي الثاني عشر المقام في مدينة الرياض وتحدثه في ورشة "طموحات وتحديات استدامة العمل".