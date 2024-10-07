أمين عسير ينوّه بفرص التعاون في الاستثمار وحماية البيئة بين دول الخليج

كشف أمين عسير المهندس عبدالله الجالي أنه توجد لدى دول الخليج فرصة للتكامل والتعاون في عدة عناصر من عناصر العمل البلدي، على رأسها التكامل في التخطيط الحضري، والاستثمار، والشركات الاقتصادية، والتكامل في حماية البيئة.