"ثبات للتطوير العقاري" تفوز بجائزتين عالميتين في مجال التطوير العقاري عن مشروعها "عسيب"

قدمت Luxury lifestyle awards"" أكثر المنظمات الدولية مَوثوقيةً في منح جوائزَ عقارية مرموقة ، جائزتين رفيعتَي المُستوى لِشركة "ثبات للتطوير العقاري"، عن أحدث مشاريعها الإسكانية في المملكة، "عسيب"؛ إذ يعتبر المشروع رسميًّا، موسومًا بِلقبَي "أفضل مجمع سكني فاخر"، و"أفضل مجمع سكني فاخر تطبيقًا لِمعايير الاستدامة"؛ وذلك ضمن التصنيفات التي أعلنتها المنظمة مُؤخرًا على موقعها الرسمي لِهاتين الفئتَين.
ويُجسِّد مشروع "عسيب" المعايير العالية التي أرستها Luxury lifestyle awards"" لِجوائزها العالمية؛ حيث خضع المشروع لِتقييمٍ دقيقٍ من قِبل مُحكِّمين دوليين حياديين، أشرفوا بِدورهم على دراسة جوانب المشروع، ومدى مواءمته للمقاييس الحديثة التي تُجسِّد ما ينبغي أن تكون عليه المُجتمعات السكنية الفاخرة، والتي تنص على أن يكون المشروع متميزًا عن المشاريع المطروحة في الأسواق المحلية، وقدرة الشركة القائمة على المشروع في تقديم تجربة إسكانية فاخرة، وهو ما بدى جليًا في مُخططات مشروع "عسيب" الذي رُسم وبُني باتباع مواد بناء مستدامة، ونُفذ بِتصميم عصري ومواكب لِلثقافة المحلية التي تنشد الخصوصية، وبِذلك؛ تتربع شركة "ثبات للتطوير العقاري"، عبر مشروعها "عسيب"، على هرم قائمة المشاريع والشركات المُميزة والموثوقة من المنظمة الأمريكية Luxury lifestyle awards"" لِهذا العام، مُسجِّلةً رَقمًا عالميًّا بارزًا على خارطة قطاع العقار عالميًّا.
وتعليقًا على الحدث، ثمَّن الرئيس التنفيذي لِشركة "ثبات للتطوير العقاري" الأستاذ أحمد بن محمد العصيمي، الثقة العالية التي منحتها منظمة "Luxury lifestyle awards" لِمشروع "عسيب"، والذي لم يتم لولا فريق العمل الذي جاوز معايير الإسكان التقليدية، وارتقى بِرؤيته إلى أفضل ما يمكن تقديمه للأسر السعودية، وبِما يواكب رؤية المملكة 2030 التي تُحاكي التطور، والتميُّز، والريادة؛ حيث حصد فريق العمل ثمرة نجاحه قبل طرح المشروع رسميًّا للبيع في سوق العقار المحلي.
وواصل "العصيمي": "يُشكِّل فوز شركة ثبات للتطوير العقاري بِهاتين الجائزتَين العالميتَين بُرهانًا على جودة مشروع "عسيب"، والإمكانيات الواعدة التي تحملها الشركة في مشهد المملكة العُمراني؛ إذ تدفعنا السياسات التنموية الطموحة التي تنتهجها المملكة لِدعم ازدهار القطاع الإسكاني والعقاري، إلى نقل طموحاتنا الاستثمارية وأهدافنا المُستدامة إلى آفاقٍ أوسع وأرحب".
ويُقدِّم مشروع "عسيب"، في كافة جوانبه، مشهدًا إسكانيًا يرتقي لِمفاهيم الحداثة، والتطور، وأنسنة المُدن؛ حيث اتخذت شركة "ثبات للتطوير العقاري" موقعًا جغرافيًّا حيويًّا لهُ، بالقرب من مَدينتَي الخُبر والدمام، وتحديدًا في قلب مدينة "ثروة"، أحدث مدينة ذكية في المنطقة الشرقية؛ إذ هيَّأ القائمون على المشروع أرضَهُ؛ لاستيعاب 53 منتجًا سكنيًّا فاخرًا، ذا نماذج ومساحات بِناءٍ متعددةٍ تتنوع بين 350 و577 مِترًا مُربعًا، صُمِّمَت بأسلوبٍ عصريٍّ فريد، وبُنيت بِمواد بِناء مُستدامة وخاضعة لِمعايير الجودة العالمية، لِينعَم مُستفيدو الفِلل بِفيلات ذات ضمانات بِناءٍ عالية، وبِمواصفاتٍ قِياسيةٍ من ناحية المساحة الواسعة، والمرافق المتطورة، والوصول السهل إلى الوجهات الخدمية والتجارية وغيرها، علاوة على الهندسة المعمارية المُتناغمة مع مسطحات المشروع الخضراء التي تُغطي جوانب الفِلل، والمرافق العامة لِلمشروع.
وسيتم فتح باب الحجز المسبق لِلمرحلة الأولى من المشروع قريبًا؛ حيث يمكن للراغبين في الاطلاع على مزيدٍ من مميزات الفلل أو جوانب المشروع، تسجيل اهتمامهم عبر وصلة المشروع الإلكترونية، أو الاتصال على 920031100، ومتابعة منصات شركة ثبات على وسائل التواصل الاجتماعي @thabatred للاطلاع على كل ما هو جديد وحصري.