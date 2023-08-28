"ثبات للتطوير العقاري" تفوز بجائزتين عالميتين في مجال التطوير العقاري عن مشروعها "عسيب"

ويُقدِّم مشروع "عسيب"، في كافة جوانبه، مشهدًا إسكانيًا يرتقي لِمفاهيم الحداثة، والتطور، وأنسنة المُدن؛ حيث اتخذت شركة "ثبات للتطوير العقاري" موقعًا جغرافيًّا حيويًّا لهُ، بالقرب من مَدينتَي الخُبر والدمام، وتحديدًا في قلب مدينة "ثروة"، أحدث مدينة ذكية في المنطقة الشرقية؛ إذ هيَّأ القائمون على المشروع أرضَهُ؛ لاستيعاب 53 منتجًا سكنيًّا فاخرًا، ذا نماذج ومساحات بِناءٍ متعددةٍ تتنوع بين 350 و577 مِترًا مُربعًا، صُمِّمَت بأسلوبٍ عصريٍّ فريد، وبُنيت بِمواد بِناء مُستدامة وخاضعة لِمعايير الجودة العالمية، لِينعَم مُستفيدو الفِلل بِفيلات ذات ضمانات بِناءٍ عالية، وبِمواصفاتٍ قِياسيةٍ من ناحية المساحة الواسعة، والمرافق المتطورة، والوصول السهل إلى الوجهات الخدمية والتجارية وغيرها، علاوة على الهندسة المعمارية المُتناغمة مع مسطحات المشروع الخضراء التي تُغطي جوانب الفِلل، والمرافق العامة لِلمشروع.