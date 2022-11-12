شاهد.. وقوف خاطئ بالطرق الفرعية لمخطط 7 بشراع مكة يربك مستخدميها

أكملت إدارة الطرق بأمانة العاصمة المقدسة، إعادة سفلتة ورصف وتخطيط الطرق الفرعية بمخطط ٧ بالشرائع؛ مما أوضح حدود الطرق والمسارات لمرتادي الطريق.
"سبق" بدورها رصدت رسم حدود الطريق باللون الأصفر، والذي حدّد طريقة وقوف المركبات في الأحياء بطريقة طولية ساهمت في إفساح مجال أكبر للمركبات باستخدام مسارات الطريق بوضوح.
وتسبّب عدم التزام أصحاب المركبات بالوقوف الطولي في الطرق التي تم تحديد محارمها ورسم مسار المركبات فيها، في تضييق الطريق بسبب الوقوف المخالف، وإرباك مستخدمي الطريق، مطالبين جهة الاختصاص بضرورة إلزام أصحاب المركبات بالوقوف حسب تخطيط الشارع.