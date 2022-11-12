شاهد.. وقوف خاطئ بالطرق الفرعية لمخطط 7 بشراع مكة يربك مستخدميها

وتسبّب عدم التزام أصحاب المركبات بالوقوف الطولي في الطرق التي تم تحديد محارمها ورسم مسار المركبات فيها، في تضييق الطريق بسبب الوقوف المخالف، وإرباك مستخدمي الطريق، مطالبين جهة الاختصاص بضرورة إلزام أصحاب المركبات بالوقوف حسب تخطيط الشارع.