فلاح القحطاني: اليوم الوطني مناسبة للفخر بالإنجاز وتعزيز التنمية العمرانية في رؤية 2030

أكد الرئيس التنفيذي لشركة “عمار العقارية” فلاح بن فهد القحطاني أن اليوم الوطني السعودي يمثل أكثر من مجرد ذكرى تاريخية، فهو مناسبة للاحتفاء بمسيرة التوحيد التي قادها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه –، وفرصة لتجديد الفخر بالإنجازات التي حققتها المملكة في مختلف المجالات.
وأوضح القحطاني أن اليوم الوطني يعكس روح الوحدة والتلاحم التي تميز الشعب السعودي، ويجسد عزيمته القوية التي كانت ولا تزال المحرك الأساسي لمسيرة البناء والتطور.
وأشار إلى أن قطاع التطوير العقاري يشهد نقلة نوعية في ظل رؤية السعودية 2030، مع الطلب المتزايد على المشاريع السكنية والتجارية والصناعية، بما يعزز استدامة عمرانية قائمة على حلول مبتكرة تلبي احتياجات الحاضر والمستقبل.
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة “عمار العقارية” أن الشركة تسهم في تحقيق التنمية العمرانية عبر مشاريع متكاملة ترفع جودة الحياة، وتحوّل الأراضي إلى مجتمعات حيوية تزدهر بالابتكار والراحة، بما يعزز مكانة المملكة كمركز حضاري واقتصادي بارز في المنطقة.
واختتم القحطاني تصريحه بالتهنئة للقيادة الرشيدة ولأبناء المملكة كافة بهذه المناسبة الغالية، مؤكدًا التزام “عمار العقارية” بمواصلة العمل على بناء مستقبل مشرق يليق بتاريخ المملكة ومكانتها، تحت قيادة حكيمة تقودها نحو المزيد من العز والرفعة