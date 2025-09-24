فلاح القحطاني: اليوم الوطني مناسبة للفخر بالإنجاز وتعزيز التنمية العمرانية في رؤية 2030

أكد الرئيس التنفيذي لشركة “عمار العقارية” فلاح بن فهد القحطاني أن اليوم الوطني السعودي يمثل أكثر من مجرد ذكرى تاريخية، فهو مناسبة للاحتفاء بمسيرة التوحيد التي قادها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه –، وفرصة لتجديد الفخر بالإنجازات التي حققتها المملكة في مختلف المجالات.