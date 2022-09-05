"الشريف إكس" توقع اتفاقية مع محطات "بنزول" لتركيب شواحن للسيارات الكهربائية

وقعت "الشريف إكس" لحلول شواحن المركبات الكهربائية اتفاقية مع محطات "بنزول" لخدمات الطرق المتعددة للبدء في تركيب شواحن السيارات الكهربائية في محطاتها حول المملكة العربية السعودية. وجرى توقيع الاتفاقية في مقر مجموعة الشريف القابضة في الرياض من قِبل الرئيس التنفيذي للشريف إكس د. أحمد سندي، وأ. عبدالله المالكي الرئيس التنفيذي لشركة النور للتجارة.
هذا وتأتي الشراكة امتدادًا لالتزام "الشريف القابضة" بمواصلة مساعيها في تمكين شواحن المركبات الكهربائية بالتعاون مع محطات الطرق الرائدة، بهدف التشجيع على اقتناء وسائل نقل خالية الانبعاثات الكربونية. وخلال الأسابيع المقبلة سيعمل الطرفين على نحو وطيد في تركيب شواحن سريعة للمركبات الكهربائية في محطات بنزول لتوفير أفضل تجربة لمرتاديها من خلال أجهزة سريعة الشحن من نوع التيار المتدفق (DC) والتيار المتردد (AC) ضمن شبكة محطات الشريف.
وفي هذا السياق قد أعلنت وزارة الطاقة عن تشريعات متكاملة تستهدف تنظيم سوق شحن المركبات الكهربائية. وأكد المدير التجاري للشريف أكس محمد المساوى على سرعة استيفاء الشركة لجميع المتطلبات والتصاريح اللازمة المعلن عنها عن طريق الجهات المعنية بتنظيم مجال شحن المركبات الكهربائية، ومما يؤكد حرص الشريف القابضة على التقدم في تحقيق اهدافها للسعي في بناء أكبر شبكة محطات شحن حول المملكة.
وفق ذلك صرح الرئيس التنفيذي لمجموعة الشريف القابضة نواف بن فايز الشريف: "يمثل هذا التعاون تقدم في مجال تشغيل نقاط شحن السيارات الكهربائية في المملكة" وأضاف: "نتطلع في المجموعة لبناء علاقات متنوعة تمكنّا من توطين التقنيات الحديثة وتحسين مستوى الخدمات، كما نحرص في الشريف إكس على إرساء البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية كجزء من رؤية المملكة 2030، مما يسعدنا لتسريع تقدم مجال المركبات الكهربائية على اراضِ المملكة بالتوسع خلال محطات بنزول".
ومن جهته أعرب الرئيس التنفيذي لشركة النور للتجارة الأستاذ عبد الله المالكي باعتزاز الشركة بالاتفاقية مع مجموعة الشريف القابضة، مؤكداً في الوقت ذاته: "نحرص على تدعيم قطاع المحروقات والزيوت البترولية بأحدث تقنيات الطاقة النظيفة في تمكين شواحن السيارات الكهربائية داخل محطاتها، حيث تسعى بنزول لخلق تجربة متميزة لعملائها، تواكب رؤية المملكة 2030". إذ يُعرف بأن شركة بنزول الواعدة تلبي الاحتياجات المتزايدة على قطاع المحروقات إلى جانب خدمات الطرق المتعددة، وتسعى منذ انشائها عام 2018؛ لتكون في المقدمة، بالإضافة لبناء علاقات استثمارية مع الشركات المحلية والاقليمية، تحقيقًا لرؤية الشركة والتطلعات المرحلية والمستقبلية.
والجدير بالذكر أن مجموعة الشريف القابضة، الشركة الأم للشريف إكس والتي تتخذ من جدة مقرًا لها، تأسست عام 1980م ونجحت الشريف إكس لحلول السيارات الكهربائية حتى الآن في توقيع عدة تعاونات لتعزيز البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، ومنها في نيوم ومع أمانة المدينة المنورة، محطات بترولي وذيب لتأجير السيارات. كما تتطلع المجموعة لتقديم مثال يُحتذى به للاستثمار المحلي في مشاريع الطاقة في المملكة العربية السعودية بتقديم الابتكارات وجلب التقنيات لقطاع الطاقة النظيفة السعودي.