"الشريف إكس" توقع اتفاقية مع محطات "بنزول" لتركيب شواحن للسيارات الكهربائية

ومن جهته أعرب الرئيس التنفيذي لشركة النور للتجارة الأستاذ عبد الله المالكي باعتزاز الشركة بالاتفاقية مع مجموعة الشريف القابضة، مؤكداً في الوقت ذاته: "نحرص على تدعيم قطاع المحروقات والزيوت البترولية بأحدث تقنيات الطاقة النظيفة في تمكين شواحن السيارات الكهربائية داخل محطاتها، حيث تسعى بنزول لخلق تجربة متميزة لعملائها، تواكب رؤية المملكة 2030". إذ يُعرف بأن شركة بنزول الواعدة تلبي الاحتياجات المتزايدة على قطاع المحروقات إلى جانب خدمات الطرق المتعددة، وتسعى منذ انشائها عام 2018؛ لتكون في المقدمة، بالإضافة لبناء علاقات استثمارية مع الشركات المحلية والاقليمية، تحقيقًا لرؤية الشركة والتطلعات المرحلية والمستقبلية.