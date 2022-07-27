بعد أدائهم المناسك.. المدينة تستقبل أكثر من 241 ألف حاج مغادر

وبيّنت الإحصائية، مغادرة 13123 حاجاً المدينة المنوّرة أمس عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، ومركز مراقبة التفويج البري، ومركز حجاج البر، بينما بلغ إجمالي الحجاج الذين غادروا المدينة المنوّرة إلى أوطانهم خلال موسم ما بعد الحج عبر المنافذ كافة 158626 حاجاً، في حين بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنوّرة 82561 حاجاً أمس.