شركة ملاهي توقِّع 7 اتفاقيات ضمن المعرض السعودي للترفيه

شملت الاتفاقيات العديد من الشراكات في مختلف القطاعات ففي القطاع العقاري وقعت ملاهي مع المطور العقاري الوطني مجموعة روشن العقارية، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، حيث شملت الاتفاقية منح ملاهي الحق في توسيع نشاطاتها في واجهة روشن ، كما وقعت ملاهي اتفاقية تعاون مع استديوهات تلفاز ١١ تمنح بموجبها حق الاستفادة من العلامة التجارية للفيلم السعودي الأعلى مبيعاً «سطار: عودة المخمس الأسطوري» من خلال استخدامها في الألعاب المتنوعة التي تقدمها شركة ملاهي لمستخدميها من جميع الفئات والأعمار بما يحقق الاستفادة المُثلى من دمج قطاعي السينما والترفيه.