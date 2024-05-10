شركة ملاهي توقِّع 7 اتفاقيات ضمن المعرض السعودي للترفيه

استمرارًا لجهودها في التوسع والوصول إلى شرائح أكبر من المستخدمين وضمن مشاركتها في المعرض السعودي للترفيه والتسلية الذي يقام في واجهة روشن في الفترة من 7-9 مايو 2024، أعلنت شركة ملاهي توقيع 7 اتفاقيات للتعاون المشترك بهدف توسيع انتشارها والمساهمة في تحسين الخيارات الترفيهية وتعزيز تجربة الزوار في المواقع المختلفة في مدينة الرياض وخارجها.
شملت الاتفاقيات العديد من الشراكات في مختلف القطاعات ففي القطاع العقاري وقعت ملاهي مع المطور العقاري الوطني مجموعة روشن العقارية، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، حيث شملت الاتفاقية منح ملاهي الحق في توسيع نشاطاتها في واجهة روشن ، كما وقعت ملاهي اتفاقية تعاون مع استديوهات تلفاز ١١ تمنح بموجبها حق الاستفادة من العلامة التجارية للفيلم السعودي الأعلى مبيعاً «سطار: عودة المخمس الأسطوري» من خلال استخدامها في الألعاب المتنوعة التي تقدمها شركة ملاهي لمستخدميها من جميع الفئات والأعمار بما يحقق الاستفادة المُثلى من دمج قطاعي السينما والترفيه.
وشهدت أجندة المعرض السعودي للترفيه أيضًا توقيع الشركة مع لولو العقارية المالكة لمتاجر لولو هايبر ماركت لتوسيع دائرة وصولها في المواقع الخاصة بالهايبر ماركت، إضافة إلى شركة السمحانية والرياض غاليري اللتين تتميزان بمواقعهما الحيوية في مدينة الرياض.
وعلى الصعيد الدولي وقعت ملاهي مذكرتي تفاهم مع كل من «Funlandia Play Systems» و «Jinma Rides» لتساهم هذه الاتفاقيات في منح الشركة المقومات اللازمة لتوسيع نشاطاتها وزيادة الانتشار.
وتستهدف ملاهي افتتاح 15 موقعًا جديدًا خلال العامين المقبلين، حيث ستكون البداية بافتتاح فروعٍ جديدة لعلامتها التجارية «ونوس» في مجمع جوي أفينيو، والرياض غاليري. ويتجاوز إجمالي استثمارات ملاهي في قطاع الترفيه أكثر من 200 مليون ريال ويتوقع أن يتضاعف العدد خلال العامين المقبلين بالتزامن مع خطة التوسع الضخمة التي تعمل عليها الشركة.
وعلى الصعيد التقني نجحت ملاهي في تطوير خدمة مبتكرة من خلال علامتها التجارية «ريموت» لتنفيذ عمليات الدفع في مواقع الألعاب بشكل آلي دون الحاجة إلى وجود مشغلين ما يزيد من استدامتها ويوفر تجربة أكثر سلاسة للمستخدمين.
وتعد ملاهي إحدى الشركات الرائدة في قطاع الترفيه، حيث تملك وتشغل عدة مواقع ترفيهية في مختلف مناطق المملكة، وتجمع ملاهي بين الخبرة في السوق السعودي والابتكار، وتتمّيز بتوفير خيارات ترفيهية نوعية، وتقديم منتجات بهوية سعودية محليّة لكل أفراد العائلة، لتتبوأ بذلك مكانتها كقائدة للقطاع.
وقـد تأسست ملاهي في العام 2022 باندماج شركات تعمل في قطاع الترفيه منذ العام 1994 ليقدم الكيان الجديد إضافة نوعية للسوق السعودي.