رئيس مجلس إدارة "إتقان العقارية" يستعرض منجزات الشركة وإسهاماتها وخططها المستقبلية

التقى رئيس مجلس إدارة "إتقان العقارية"، رائدة التسويق العقاري بالسعودية، الأستاذ عبدالعزيز الرشيد، بمكتبه في مقر الشركة بالرياض، الفريق الإعلامي لمجلة الصناعة والتجارة.
وعلى هامش لقاء صحفي تحدَّث الرشيد عن الشركة، ودورها الرائد في القطاع العقاري، وأهم مشاريع الشركة التي تم تنفيذها، إضافة إلى الحديث عن أهم الخطط المستقبلية للشركة المتواكبة مع رؤية السعودية 2030.
ونوَّه "الرشيد" بالجهود الإعلامية لمجلة الصناعة والتجارة في تسليط الضوء على النهضة التي تشهدها بلادنا الغالية في مختلف المجالات، ولاسيما ما يتصل بمجال الصناعة والتجارة، مع الانفتاح الكبير الذي تشهده بلادنا على العالم بفضل تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.