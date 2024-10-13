رئيس مجلس إدارة "إتقان العقارية" يستعرض منجزات الشركة وإسهاماتها وخططها المستقبلية

وعلى هامش لقاء صحفي تحدَّث الرشيد عن الشركة، ودورها الرائد في القطاع العقاري، وأهم مشاريع الشركة التي تم تنفيذها، إضافة إلى الحديث عن أهم الخطط المستقبلية للشركة المتواكبة مع رؤية السعودية 2030.