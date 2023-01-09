"خالد الفيصل" و"فيصل بن سلمان" يُدشِّنان "صُنع في مكة" و"صُنع في المدينة"

وبيّن "الخريف" أن مدينة مكة المكرمة تضم أكثر من 2000 مصنع، تعمل في أكثر من 23 نشاطًا صناعيًّا، باستثمارات تزيد على 205 مليارات ريال، في حين تضم المدينة المنورة أكثر من 461 مصنعًا في أكثر من 20 نشاطًا صناعيًّا، باستثمارات تبلغ 120 مليار ريال. لافتًا إلى أن وجود أكثر من 10 آلاف مصنع وطني في جميع أنحاء السعودية يعكس مدى تطور الواقع الصناعي الذي يحظى بدعم كبير من القيادة الرشيدة -حفظها الله- نظرًا لما يمثله من أهمية استراتيجية في دعم خطط رؤية السعودية 2030.