47 مئوية.. "الخرج" تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة و"السودة" الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الأربعاء؛ موضحًا أن الخرج سجلت أعلى درجة حرارة 47 مئوية؛ فيما سجلت السودة أقل حرارة 13 درجة فقط.
وأضاف أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 46 مئوية في المدينة المنورة، و45 درجة في حفر الباطن والدهناء والتنهات والصمان و44 مئوية في الرياض وبريدة وينبع والعلا والأحساء.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت السودة في أدنى القائمة بـ13 درجة، تليها أبها 18 درجة، والباحة 19 درجة، وطريف 21 درجة، والقريات 22 مئوية، والطائف 23.
وتوقع المركز -بمشيئة الله تعالى- أن يستمر توقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق: (نجران، جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى مكة المكرمة؛ في حين تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على الأجزاء الجنوبية من مناطق: (الشرقية، الرياض، المدينة المنورة). ولا يُستبعد تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة.