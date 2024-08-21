47 مئوية.. "الخرج" تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة و"السودة" الأدنى

وتوقع المركز -بمشيئة الله تعالى- أن يستمر توقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق: (نجران، جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى مكة المكرمة؛ في حين تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على الأجزاء الجنوبية من مناطق: (الشرقية، الرياض، المدينة المنورة). ولا يُستبعد تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة.