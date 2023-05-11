بـ7 ملايين.. السعوديون يواصلون دعم السودان عبر "ساهم"

وحث مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الحملة الشعبية جموع الشعب السعودي على التبرع لإخوانهم في السودان، لافتًا إلى أن هناك الملايين بحاجتهم إلى الوقوف معهم في محنتهم بعد تدهور الأوضاع الإنسانية، والنقص الشديد في الغذاء، والدواء، والمأوى، والمياه الصالحة للشرب، منوهًا بأن ذلك العطاء يخفف من معاناتهم، ويوفر لهم مستلزمات الحياة.