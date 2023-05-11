بـ7 ملايين.. السعوديون يواصلون دعم السودان عبر "ساهم"

تجاوزت حصيلة تبرعات السعوديين عبر منصة "ساهم" في إطار الحملة السعودية لإغاثة السودان إلى أكثر من 7 ملايين ريال، وذلك بعد مرور 4 أيام فقط على إطلاق الحملة.
ووجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد رئيس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز - حفظهما الله - اليوم، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، وتنظيم حملة شعبية عبر منصة "ساهم" لتخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني حاليًا.
وحث مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الحملة الشعبية جموع الشعب السعودي على التبرع لإخوانهم في السودان، لافتًا إلى أن هناك الملايين بحاجتهم إلى الوقوف معهم في محنتهم بعد تدهور الأوضاع الإنسانية، والنقص الشديد في الغذاء، والدواء، والمأوى، والمياه الصالحة للشرب، منوهًا بأن ذلك العطاء يخفف من معاناتهم، ويوفر لهم مستلزمات الحياة.
وتفاعل السعوديون سريعًا مع الحملة الشعبية، فلم تمر سوى 4 أيام فقط على إطلاق الحملة حتى وصل إجمالي التبرعات ما تجاوز 7 ملايين ريال، وبمجموع متبرعين بلغ ما يزيد على 18 ألف متبرع.
كما استقبل مطار بورتسودان في الأيام القليلة الأخيرة 5 طائرات سعودية إغاثية محملة بإجمالي 50 طنًا من السلال الغذائية والمواد الإيوائية والطبية، وذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوداني الشقيق، وإنفاذًا لتوجيهات القيادة الكريمة، وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية تجاه الدول الشقيقة والصديقة.
وتعكس المساعدات السعودية المستمرة للسودان عبر السنوات حجم الاهتمام والمكانة التي تحتلها الخرطوم في قلب اهتمامات الرياض. فقد بلغ مجموع ما قدمته المملكة للسودان من مساعدات نحو مليار و684 مليون دولار.
واستثمرت تلك المساعدات السعودية في دعم وتطوير 162 مشروعًا في قطاعات الصحة والتعليم والأمن الغذائي وغيرها من القطاعات المختلفة، حيث يُعد الصندوق السعودي للتنمية أعلى الجهات السعودية المانحة للسودان.