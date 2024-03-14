ضبط مواطن لتخزينه حطبًا محليًا في المدينة المنورة

وأكدت القوات أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب المحلي تصل إلى 16.000 ريال لكل متر مكعب، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.