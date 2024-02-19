"الأمم المتحدة للسياحة": هناك مشكلة حرجة تُواجه القطاع ويجب حلها.. وعام 2023 شهد سفر 1.3 مليار سائح

كشف مقياس السياحة العالمية لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، انتهاء عام 2023 عند 88% من مستويات ما قبل الوباء، مع ما يقدر بنحو 1.3 مليار وافد دولي، ومن المتوقع أن يؤدي الانتعاش الأقوى للأسواق والوجهات الآسيوية، إلى تعزيز التعافي الكامل بحلول نهاية عام 2024.
وقادت منطقة الشرق الأوسط التعافي من حيث القيمة النسبية باعتبارها المنطقة الوحيدة التي تغلبت على مستويات ما قبل الوباء حيث بلغ عدد الوافدين 22% فوق عام 2019؛ بينما وصلت أوروبا، المنطقة الأكثر زيارة في العالم، إلى 94% من مستويات عام 2019، مدعومة بالطلب داخل المنطقة والسفر من الولايات المتحدة، واستعادت إفريقيا 96% من زوارها قبل الجائحة، ووصلت النسبة في الأمريكتين إلى 90%، وصلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى 65% من مستويات ما قبل الوباء بعد إعادة فتح العديد من الأسواق والوجهات. ومع ذلك فإن الأداء مختلط؛ حيث تعافت جنوب آسيا بالفعل بنسبة 87% من مستويات عام 2019 وشمال شرق آسيا بحوالى 55%.
ويؤكد الأمين العام للمنظمة زوراب بولوليكاشفيلي، أن أحدث بيانات منظمة السياحة العالمية تُظهر مرونة السياحة وانتعاشها السريع، مع توقع أرقام ما قبل الوباء بحلول نهاية عام 2024. وقد أصبح للانتعاش بالفعل تأثير كبير على الاقتصادات والوظائف والنمو والفرص المتاحة للمجتمعات في كل مكان.. وتذكّر هذه الأرقام أيضًا بالمهمة الحاسمة المتمثلة في تعزيز الاستدامة والإدماج في تنمية السياحة".
وبلغت عائدات السياحة الدولية 1.4 تريليون دولار عام 2023 بحسب التقديرات الأولية؛ أي نحو 93% من 1.5 تريليون دولار حققتها الوجهات عام 2019.
ويُقَدر إجمالي إيرادات التصدير من السياحة (بما في ذلك نقل الركاب) بنحو 1.6 تريليون دولار أمريكي في عام 2023؛ أي ما يقرب من 95% من 1.7 تريليون دولار أمريكي المسجلة في عام 2019.
وتشير التقديرات الأولية للمساهمة الاقتصادية للسياحة، مقاسة بالناتج المحلي الإجمالي المباشر للسياحة، إلى 3.3 تريليونات دولار أمريكي في عام 2023، أو 3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
يشير هذا إلى انتعاش إجمالي الناتج المحلي الإجمالي قبل الوباء مدفوعًا بالسياحة المحلية والدولية القوية.
وسجلت العديد من الوجهات نموًّا قويًّا في إيرادات السياحة الدولية خلال الأشهر العشرة إلى الاثني عشر الأولى من عام 2023، وهو ما يتجاوز في بعض الحالات النمو في عدد الوافدين. كما تم الإبلاغ عن طلب قوي على السفر للخارج من قِبَل العديد من أسواق المصدر الكبيرة هذه الفترة؛ حيث تجاوز العديد منها مستويات عام 2019.
وينعكس التعافي المستدام أيضًا في أداء مؤشرات الصناعة وفقًا منظمة السياحة العالمية، استعادت كل من السعة الجوية الدولية وطلب الركاب حوالى 90% من مستويات ما قبل الوباء حتى أكتوبر 2023. ووصلت معدلات الإشغال العالمية في مؤسسات الإقامة إلى 65% في نوفمبر، أعلى بقليل من 62% في نوفمبر 2022.
ومن المتوقع أن تتعافى السياحة الدولية بالكامل من مستويات ما قبل الجائحة في عام 2024؛ حيث تشير التقديرات الأولية إلى نمو بنسبة 2% فوق مستويات 2019. وتظل هذه التوقعات المركزية لمنظمة السياحة العالمية خاضعة لوتيرة الانتعاش في آسيا ولتطور المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية الحالية.
وتنعكس التوقعات الإيجابية في أحدث استطلاع لمؤشر الثقة في السياحة التابع لمنظمة السياحة العالمية؛ حيث يشير 67% من المتخصصين في مجال السياحة إلى آفاق أفضل أو أفضل بكثير لعام 2024 مقارنة بعام 2023.
ويتوقع حوالى 28% أداءً مماثلًا؛ بينما يتوقع 6% فقط أن يكون الأداء السياحي في عام 2024 أسوأ من العام الماضي. وتشمل الاعتبارات الرئيسية ما يلي:
- لا يزال هناك مجال كبير للتعافي في جميع أنحاء آسيا. وأن إعادة فتح العديد من الأسواق والوجهات المصدرية سيعزز التعافي في المنطقة والعالم.
- من المتوقع أن يسعى السياح بشكل متزايد إلى تحقيق القيمة مقابل المال والسفر بالقرب من أوطانهم. كما ستلعب الممارسات المستدامة والقدرة على التكيف دورًا متزايدًا في اختيار المستهلك، ولا يزال نقص الموظفين يمثل مشكلة حرجة؛ حيث تواجه شركات السياحة نقصًا في العمالة للتعامل مع الطلب المرتفع.