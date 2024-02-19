"الأمم المتحدة للسياحة": هناك مشكلة حرجة تُواجه القطاع ويجب حلها.. وعام 2023 شهد سفر 1.3 مليار سائح

وقادت منطقة الشرق الأوسط التعافي من حيث القيمة النسبية باعتبارها المنطقة الوحيدة التي تغلبت على مستويات ما قبل الوباء حيث بلغ عدد الوافدين 22% فوق عام 2019؛ بينما وصلت أوروبا، المنطقة الأكثر زيارة في العالم، إلى 94% من مستويات عام 2019، مدعومة بالطلب داخل المنطقة والسفر من الولايات المتحدة، واستعادت إفريقيا 96% من زوارها قبل الجائحة، ووصلت النسبة في الأمريكتين إلى 90%، وصلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى 65% من مستويات ما قبل الوباء بعد إعادة فتح العديد من الأسواق والوجهات. ومع ذلك فإن الأداء مختلط؛ حيث تعافت جنوب آسيا بالفعل بنسبة 87% من مستويات عام 2019 وشمال شرق آسيا بحوالى 55%.