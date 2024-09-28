دون جراحة.. "مجمع الدمام الطبي" يعيد الحركة لخمسيني بعد نزيف الشبكة الدماغية

تمكن الفريق الطبي بمجمع الدمام الطبي التابع لشبكة الدمام الصحية، أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي، من إنقاذ مواطن يبلغ من العمر 59 عامًا، من شلل نصفي بعد تعرضه لصداع شديد وشلل نصفي أفقده القدرة على النطق والحركة في النصف الأيمن من الجسم، وذلك دون الحاجة لتدخل جراحي.