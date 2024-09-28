دون جراحة.. "مجمع الدمام الطبي" يعيد الحركة لخمسيني بعد نزيف الشبكة الدماغية

تمكن الفريق الطبي بمجمع الدمام الطبي التابع لشبكة الدمام الصحية، أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي، من إنقاذ مواطن يبلغ من العمر 59 عامًا، من شلل نصفي بعد تعرضه لصداع شديد وشلل نصفي أفقده القدرة على النطق والحركة في النصف الأيمن من الجسم، وذلك دون الحاجة لتدخل جراحي.
وقال الدكتور أنور الهاشم استشاري ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري: المريض استُقبل في طوارئ مجمع الدمام الطبي؛ حيث كان يشكو من آلام شديدة في الرأس وشلل نصفي وغير قادر على الحركة في الجهة اليمنى، وبعد التحاليل والأشعة الدقيقة تبين معاناته من تمدد أوعية دموية في الفص الأيسر من الدماغ، وتم التشخيص بأنها السبب في انفجار الشريان الوسطي الدماغي الأيسر.
وأضاف: أظهرت الفحوصات الإشعاعية تلفًا في مراكز الحركة في الفص الأيسر، ونقصًا في التروية؛ مما يعرض الفص للتلف الشديد وفقدان وظائفه بشكل شبه دائم، وبعد عمل فحص التروية الدماغية تبيّن بأنه يوجد إمكانية استفادة المريض من إعادة فتح التروية الدموية باستخدام تقنية إغلاق النزيف بالقسطرة، من دون أي مضاعفات.
ونجح الفريق الطبي في إجراء عملية القسطرة بواسطة فريق وحدة الأشعة التداخلية بقسم الأشعة بمجمع الدمام الطبي، عبر الدخول بشريان الفخذ بفتحة بسيطة باستخدام الإبرة، وتوجيه القسطرات إلى الأوعية الدموية المصابة واستخدام تقنية مزدوجة لإغلاق النزيف بدعامة معدنية، لم تحدث أي مضاعفات بفضل كفاءة الطاقم الطبي.
وأكد "د. الهاشم" أن حالة المريض المستفيد تحسنت بشكل كبير؛ حيث استعاد الحركة وقدرته على النطق والكلام بشكل كامل، وتم إنقاذه في ظل الجهود الطبية المتميزة.
جدير بالذكر أن هذه العملية تُعتبر من العمليات المعروفة في قسم جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، ويتميز بها قسم جراحة الأعصاب بشبكة الدمام الصحية بفضل وجود الكوادر المتميزة والتجهيزات الطبية المتقدمة جدًّا.
ويعكس هذا النجاح قدرة القسم على إجراء مثل هذه العمليات المعقدة باستخدام القسطرة التداخلية المعروفة عالميًّا؛ مما يعزز من مكانة الشبكة في تقديم الرعاية الطبية المتقدمة.