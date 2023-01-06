"خليجي 25".. كيف دعمت السعودية بلاد الرافدين لاستضافة الحدث الكروي الكبير؟

ولا شك أن لمشاركة الأخضر السعودي شقيقه العراقي بلقاء ودي على ملعب البصرة عام 2018 أهمية كبرى في كسر الحظر الذي كان مفروضًا على الملاعب العراقية لمدة طويلة، وصلت إلى 33 عامًا؛ فقد كان للتنظيم المميز من الجانب العراقي في تلك المباراة، بحضور جماهيري كثيف بلغ نحو 65 ألف متفرجًا دون مشاكل تُذكر، واستضافته لأحد أكبر المنتخبات في القارة الآسيوية، انعكاس على قدرته على تنظيم المباريات الرسمية، والفعاليات الدولية والإقليمية دون خوف أو قلق.