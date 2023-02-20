وزيرا السياحة والحج والعمرة يطلعان على سير الأعمال بوجهة "مسار" في مكة المكرمة

وتأتي هذه التطورات ضمن زيارة وزير السياحة للغرفة التجارية بمكة، واطلاعه على المشاريع السياحية في العاصمة المقدسة، من أجل مواصلة العمل مع المستثمرين على تطوير الخدمات ورفع جودتها، كما شمل وفد الزيارة كلاً من: نائب وزير السياحة الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود، ومعالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة الأستاذ فهد حميد الدين، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين في قطاع الضيافة والقطاعات الداعمة له.