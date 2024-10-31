مجموعة stc تساهم في دعم التحول المستدام لثلاث شركات وطنية ضمن برنامج "رواد الاستدامة"

أعلنت مجموعة stc، ممكن التحول الرقمي والشريك الاستراتيجي للنسخة الثامنة من مبادرة مستقبل الاستثمار، أنه تم اختيار ثلاث شركات وطنية ضمن برنامج "رواد الاستدامة في المملكة العربية السعودية"، حيث ستحظى هذه الشركات بدعم المجموعة نحو تحقيق التحول المستدام. وتأتي هذه الخطوة تتويجاً لجهود مجموعة stc في دمج مبادئ الاستدامة في جميع عملياتها وتعزيز مكانتها الريادية في هذا المجال.
ومن بين الشركات التي تم اختيارها ضمن البرنامج "آلات"، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، والتي تتبنى دوراً ريادياً في تحويل القطاعات الإلكترونية والصناعية من خلال إنشاء مركز تصنيع عالمي في المملكة يعتمد على الطاقة النظيفة، مما يسهم في دعم الابتكار والتنمية الصناعية المستدامة. كما تشمل الشركات "مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية"، والتي تُعد أكبر مؤسسة خاصة لتقديم خدمات الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، إذ تدير أكثر من 2000 سرير ضمن ما يزيد على 25 منشأة طبية في السعودية والإمارات، وتوفر مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية والصيدليات والحلول التقنية. إضافة إلى ذلك، تشاركsolutions by stc الرائدة في خدمات تقنية المعلومات في المملكة ضمن البرنامج، وتقدم حلولاً تقنية متكاملة لدعم عملية التحول الرقمي في القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تعزيز كفاءة المؤسسات وتوسيع عملياتها.
ووقّع كل من أميت ميدا، الرئيس التنفيذي لشركة "آلات"، وفيصل النصار، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، وعمر النعماني، الرئيس التنفيذي لشركة solutions by stc، على التزام بالمشاركة في برنامج "رواد الاستدامة"، الذي يتماشى مع طموحات مبادرة مستقبل الاستثمار في معالجة القضايا العالمية المهمة عبر التفكير الإبداعي وتحقيق النمو المستدام.
ويهدف البرنامج إلى نقل المعرفة والخبرات التي تملكها الشركات الرائدة في مجال الاستدامة إلى شركات القطاع الخاص في المملكة، حيث ستعمل مجموعة stc على تقديم الدعم اللازم لتحفيز التحول المستدام لهذه الشركات، ووضع خطة عمل لتعزيز ممارسات الاستدامة فيها.
وتم اختيار مجموعة stc من بين 23 جهة في المملكة من 7 قطاعات مختلفة، ما يعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها المجموعة في التركيز على مبادئ الاستدامة ضمن عملياتها ودعم الشركات وتزويدها بالمعرفة والموارد الضرورية لتطبيق مبادئ الاستدامة في عملياتها.