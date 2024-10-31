مجموعة stc تساهم في دعم التحول المستدام لثلاث شركات وطنية ضمن برنامج "رواد الاستدامة"

ومن بين الشركات التي تم اختيارها ضمن البرنامج "آلات"، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، والتي تتبنى دوراً ريادياً في تحويل القطاعات الإلكترونية والصناعية من خلال إنشاء مركز تصنيع عالمي في المملكة يعتمد على الطاقة النظيفة، مما يسهم في دعم الابتكار والتنمية الصناعية المستدامة. كما تشمل الشركات "مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية"، والتي تُعد أكبر مؤسسة خاصة لتقديم خدمات الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، إذ تدير أكثر من 2000 سرير ضمن ما يزيد على 25 منشأة طبية في السعودية والإمارات، وتوفر مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية والصيدليات والحلول التقنية. إضافة إلى ذلك، تشاركsolutions by stc الرائدة في خدمات تقنية المعلومات في المملكة ضمن البرنامج، وتقدم حلولاً تقنية متكاملة لدعم عملية التحول الرقمي في القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تعزيز كفاءة المؤسسات وتوسيع عملياتها.