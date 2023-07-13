تعرّف على مواعيد قبول الطالبات في أول 3 جامعات بالرياض.. خارج القبول الموحد

أعلنت جامعة المجمعة عن فتح بوابة قبول الطالبات للعام الجامعي 1445هـ، عبر بوابة القبول الإلكتروني للطالبات بالجامعة.
وتعد الجامعة بذلك واحدةً من أولى ثلاث جامعات بالرياض تقدم خدمة القبول للطالبات هذا العام خارج منظومة بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطالبات للجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض.
وأوضحت الجامعة أن التقديم يبدأ من تاريخ 25/ 12/ 1444 إلى تاريخ 30/ 12/ 1444 عبر بوابة القبول الإلكتروني للطالبات بجامعة المجمعة من خلال الرابط .
وبخصوص جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز سيفتح القبول للطالبات عبر بوابة القبول الإلكتروني الخاصة بالجامعة (https://fad.psau.edu.sa/) لجميع التخصصات يوم الأثنين 29/ 12/ 1444هـ ويستمر حتى يوم الاثنين 5/ 1/ 1445هـ، فيما سيكون إعلان النتائج وبدء تأكيد القبول عبر بوابة القبول الإلكتروني يوم الأربعاء 8/ 1/ 1445هـ ويستمر حتى 12/ 1/ 1445هـ.
بدورها، أعلنت جامعة شقراء أن قبول الطالبات سوف يتاح التقديم على بوابة جامعة شقراء لقبول الطالبات admit.su.edu.sa) يوم الاثنين 29/ 12/ 1444هـ، ويستمر حتى الاثنين 5/ 1/ 1445هـ، فيما سيكون إعلان نتائج المقبولات وبدء مرحلة تأكيد القبول أو رفضه للمرشحات عبر ذات البوابة يوم الجمعة 10/ 1/ 1445 1445هـ ويستمر حتى يوم الاثنين 13/ 1/ 1445هـ.