تعرّف على مواعيد قبول الطالبات في أول 3 جامعات بالرياض.. خارج القبول الموحد

بدورها، أعلنت جامعة شقراء أن قبول الطالبات سوف يتاح التقديم على بوابة جامعة شقراء لقبول الطالبات ‏‪admit.su.edu.sa) يوم الاثنين 29/ 12/ 1444هـ، ويستمر حتى الاثنين 5/ 1/ 1445هـ، فيما سيكون إعلان نتائج المقبولات وبدء مرحلة تأكيد القبول أو رفضه للمرشحات عبر ذات البوابة يوم الجمعة 10/ 1/ 1445 1445هـ ويستمر حتى يوم الاثنين 13/ 1/ 1445هـ.