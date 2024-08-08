"المجاهدين" تلاحق تجار المخدرات والقات والشبو.. عمليات أمنية ناجحة في جازان وعسير والشرقية

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن؛ لترويجه "34" كيلوجرامًا من نبات القات المخدر مخبّأ في مركبة يقودها بمحافظة الدائر، وتمّ إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.
كما قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة على مواطن؛ لترويجه نبات القات المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
إلى ذلك أطاحت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير بمخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية؛ لتهريبه "18" كيلوجرامًا من نبات القات المخدّر بمحافظة الفرشة، وتمّ إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.
كما قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية على مواطن؛ لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو"، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.