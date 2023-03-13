الهيئة العامة للأمن الغذائي تنتهي من ترسية الدفعة الأولى من القمح المستورد هذا العام

وأضاف، أن فترة وصول الدفعة الأولى المتعاقد عليها ستكون خلال الفترة (يوليو – أغسطس 2023م) بواقع (17) باخرة، موزعة على (6) بواخر لميناء جدة الإسلامي بكمية (363) ألف طن، وعدد (8) بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية (490) ألف طن، وعدد (3) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية (190) ألف طن، وتنافست (16) شركة عالمية مؤهلة ومتخصصة في تجارة الحبوب على الكمية المطلوبة، وجرت الترسية على (6) شركات منها كانت عروضها مطابقة للمواصفات والأقل سعراً للشحنات المطلوبة، كما يمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني: http://www.sago.gov.sa/Import/Wheat.