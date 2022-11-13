وزير الطاقة: المملكة تنتهج نهجًا متوازنًا في التصدي للتغيرات المناخية

من جهتها، نوّهت وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية مريم بنت محمد المهيري في كلمتها، بمبادرة السعودية الخضراء التي تشمل زراعة 10 مليارات شجرة، فضلاً عن تخصيص المملكة لـ 30% من مياهها وأراضيها، بهدف مكافحة تغير المناخ، لافتة الانتباه إلى أهمية تحول الطاقة والتنوع البيولوجي والنظم الغذائية وغيرها من الخطوات التي أُحرزت في هذا المجال.