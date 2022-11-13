وزير الطاقة: المملكة تنتهج نهجًا متوازنًا في التصدي للتغيرات المناخية

عُقِدَت بشرم الشيخ أمس، جلسة حوارية بعنوان "أهمية العمل المناخي"، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى مبادرة السعودية الخضراء على هامش انعقاد قمة المناخ "COP27".
وناقشت الجلسة دور التمويل في تعزيز العمل المناخي، وأهمية زيادة الحراك من أجل إزالة الكربون من المنطقة، وكذلك أهمية التعاون الإقليمي والدولي المشترك لمواجهة تحدي تغير المناخ.
وقال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز في كلمته خلال الجلسة: إن المملكة تنتهج نهجًا متوازنًا في التصدي للتغيرات المناخية، لافتًا الانتباه إلى اهتمام المملكة بالاستدامة وأمن الطاقة والرخاء الاقتصادي.
وأشار إلى أهمية مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر على المستوى البيئي، مبينًا أن هناك حاجة ماسة لمثل هذه المبادرات، لأن المنطقة تأثرت بشكلٍ كبير بسبب التغيرات المناخية.
ونوهّ باستضافة مؤتمر المناخ "COP27" للنسخة الثانية من منتدى الشرق الأوسط الأخضر، ومنتدى مبادرة السعودية الخضراء، لعرض التزامات المملكة وما يمكن أن تقوم به في مجال تغير المناخ، موضحًا أن مثل هذه المبادرات تعد فرصة أفضل للشباب لتحقيق هذه الطموحات، وكذلك لإظهار التزامهم تجاهها وخاصة أنهم سيستفيدون منها بشكلٍ كبير.
ولفت وزير الطاقة الانتباه إلى تأثير تغير المناخ على الاقتصاد العالمي، مشددًا على ضرورة التصدي لأزمة التغير المناخي من خلال حشد الجهود والتحلي بالشمول ومراعاة احتياجات الجميع، وضرورة تنفيذ الدول لالتزاماتها تجاه تلك الأزمة من أجل حياة أفضل وأكثر استدامة.
من جهتها، نوّهت وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية مريم بنت محمد المهيري في كلمتها، بمبادرة السعودية الخضراء التي تشمل زراعة 10 مليارات شجرة، فضلاً عن تخصيص المملكة لـ 30% من مياهها وأراضيها، بهدف مكافحة تغير المناخ، لافتة الانتباه إلى أهمية تحول الطاقة والتنوع البيولوجي والنظم الغذائية وغيرها من الخطوات التي أُحرزت في هذا المجال.
وأضافت أن انعقاد مؤتمر المناخ هذا العام في مصر، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة العام المقبل، وكذلك انعقاد النسخة الثانية من مبادرة السعودية الخضراء، تُعَدّ فرصًا مهمة لابد من اغتنامها للتصدي لظاهرة التغير المناخي، وكلها تدفع دولنا إلى الإمام.
وأشارت إلى أهمية تعجيل الإجراءات، وضمان تحقيق المحددات الوطنية بشأن التصدي لظاهرة التغير المناخي، لافتة الانتباه إلى أن المملكة تمسك بزمام المبادرة في هذا الأمر وتستطيع التوصل إلى ما يجب اتخاذه في هذا الأمر.
وحثت الوزيرة الإماراتية على زيادة الحراك من أجل إزالة الكربون من المنطقة، والتركيز على إنتاج الهيدروجين الأخضر، مبينة أن المملكة تبذل الكثير من الجهد في هذا الصدد بهدف تحقيق الحياد الصفري باستخدام التكنولوجيا الحديثة.