33 دولة أوفدت ممثّليها.. التحالف الإسلامي يعلن وصول ممثّلي جمهورية الصومال الفيدرالية

أعلن التحالفُ الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، اليوم، وصولَ ممثل جمهورية الصومال الفيدرالية العميد ركن عبدالرحمن محمد توريري، إلى مقرّ التحالف الإسلامي؛ ليصبح عدد الدول التي أوفدت ممثّليها إلى مقرّ التحالف 33 دولة.
وأوضح أمين عام التحالف الإسلامي اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، أن وصول ممثل جمهورية الصومال الفيدرالية إلى مقرّ التحالف الإسلامي، وعمله جنبًا إلى جنب مع زملائه من ممثلي دول التحالف؛ يُعدّ خطوة إيجابية ومُباركة من قِبل قيادة الحكومة الصومالية، واستشعارًا منها بوجوب المشاركة الدولية في كل ما من شأنه محاربة الإرهاب ونبذ التطرف العنيف، متمنّيًا له التوفيق في أداء مهام عمله، ومنوهًا إلى الدور الكبير المنوط بممثلي الدول الأعضاء بما يخدم التحالف ومبادراته الاستراتيجية في محاربة الإرهاب.
وأكّد اللواء المغيدي أن جمهورية الصومال وما تتمتّع به من موقع استراتيجي شرقي القارة الأفريقية، وقربها من مضيق باب المندب؛ يلعب ذلك دورًا كبيرًا في محاربة الإرهاب بشكله العام، وخصوصًا فيما يتعلّق بالإرهاب المائي الذي تقوده جماعات إرهابية متطرّفة تسعى إلى تعطيل الحركة التنموية الدولية، وتمثل خطرًا حقيقيًّا على الأمن الإقليمي والعالمي، وتأثيره على حريات الشحن والإمداد الاقتصادي.
الجدير بالذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضمُّ في عضويته 42 دولةً عضوًا، تعمل معًا لتنسيق وتوحيد ودعم الجهود الفكرية والإعلامية، وجهود محاربة تمويل الإرهاب والعسكرية، بدرجة عالية من الكفاءة والفاعلية، وبالشراكة مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية لمحاربة الإرهاب.