33 دولة أوفدت ممثّليها.. التحالف الإسلامي يعلن وصول ممثّلي جمهورية الصومال الفيدرالية

وأوضح أمين عام التحالف الإسلامي اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، أن وصول ممثل جمهورية الصومال الفيدرالية إلى مقرّ التحالف الإسلامي، وعمله جنبًا إلى جنب مع زملائه من ممثلي دول التحالف؛ يُعدّ خطوة إيجابية ومُباركة من قِبل قيادة الحكومة الصومالية، واستشعارًا منها بوجوب المشاركة الدولية في كل ما من شأنه محاربة الإرهاب ونبذ التطرف العنيف، متمنّيًا له التوفيق في أداء مهام عمله، ومنوهًا إلى الدور الكبير المنوط بممثلي الدول الأعضاء بما يخدم التحالف ومبادراته الاستراتيجية في محاربة الإرهاب.