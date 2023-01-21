غدًا.. معهد خادم الحرمين لأبحاث الحج ينظم الملتقى العلمي الـ22

وقال الدكتور العمرو لـ"سبق": إن الدعم السخي والاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة لكل ما يصبّ في خدمة ضيوف الرحمن ورعايتهم، ليس وليد اليوم، بل هو نهج هذه الدولة المباركة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، طيب الله ثراه، وسار على ذلك من بعده أبناؤه الملوك رحمهم الله، وامتدّ ذلك حتى عهدنا الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الذي لا يدخر دعمًا في كل ما من شأنه تطوير الخدمات المقدَّمة لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار؛ مما يسهل عليهم وييسر لهم عبادتهم وأداء نسكهم.