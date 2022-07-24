تسرب في خطوط شبكة الصرف الصحي خلف انهيار شارع الأحساء

أوضحت أمانة الأحساء أنها تلقت بلاغًا من الإدارة العامة للدفاع المدني بشأن وجود هبوط أرضي بطريق الأمير محمد بن عبدالعزيز في مدينة الهفوف.
وأكدت الأمانة أنها على الفور باشرت الإدارة المختصة في الأمانة الحادثة وقامت بتأمين وسائل السلامة في الموقع، وبعد الكشف الهندسي والفني والوقوف على المشكلة، اتضح أن السبب يتمثل في تسرب في خطوط شبكة الصرف الصحي، وتم تسليم الموقع لشركة المياه الوطنية بحكم الاختصاص، فيما تتابع الأمانة العمل وتقديم الدعم اللازم للتأكد من سرعة المعالجة وإعادة الطريق بالجودة المطلوبة.
ووقع انهيار أرضي في أحد شوارع مدينة الأحساء في المنطقة الشرقية مساء أمس السبت دون أي إصابات.
وجاء الانهيار المفاجئ تحديدًا في طريق الأمير محمد بن عبد العزيز بحي عين موسى في الهفوف، فيما باشرت الجهات الأمنية والمعنية الموقع، وتم إغلاق الطريق لسلامة المارة.