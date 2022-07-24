تسرب في خطوط شبكة الصرف الصحي خلف انهيار شارع الأحساء

وأكدت الأمانة أنها على الفور باشرت الإدارة المختصة في الأمانة الحادثة وقامت بتأمين وسائل السلامة في الموقع، وبعد الكشف الهندسي والفني والوقوف على المشكلة، اتضح أن السبب يتمثل في تسرب في خطوط شبكة الصرف الصحي، وتم تسليم الموقع لشركة المياه الوطنية بحكم الاختصاص، فيما تتابع الأمانة العمل وتقديم الدعم اللازم للتأكد من سرعة المعالجة وإعادة الطريق بالجودة المطلوبة.