وصول سيارة الدفع الرباعي "جراند واجونير 2023" الجديدة بتصميماتها المبتكرة للمملكة

وأيضًا تأتي السيارة مجهَّزة بمجموعة من أنظمة السلامة الرائدة في فئتها، التي تعزز مجال رؤية السائق، وتساعد على تسهيل رؤية لوحة التجهيزات، مع تمكين وظائف مساعدة السائق لتجنب التصادمات، بما في ذلك نظام مساندة السائق النشط، ومساعد القيادة الذاتية النشط بدون استخدام اليدين، ونظام الرؤية الليلية وتعقُّب المشاة والحيوانات، ونظام تفادي الاصطدام عند التقاطعات، ونظام الكشف عن نعاس السائق، ونظام المرآة الرقمية للرؤية الخلفية، ونظام كاميرا الرؤية المحيطية. ‏