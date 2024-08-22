خلال أغسطس.. "الزراعة": المملكة تحقق نسبة اكتفاء ذاتي من التمور بلغت 124%

وفي العام 2023، ارتفعت قيمة صادرات المملكة من التمور بنسبة 14%، لتبلغ 1.462 مليار ريال، مقارنة بـ 1.280 مليار ريال في عام 2022م، وبنهاية 2023م، وصل عدد الدول المستوردة للتمور السعودية إلى 119 دولة، فيما ارتفعت القيمة الإجمالية لصادرات التمور ومشتقاتها بنسبة 152.5% منذ عام 2016م، من 579 مليون ريال في عام 2016م إلى 1.462 مليار ريال في عام 2023م، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 12.3%.