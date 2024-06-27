"بسمة حياة".. "محمد بن فهد للتنمية الإنسانية" تعايد الأطفال مرضى السرطان بـ"سعود الطبية"

عايدت مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، بالتعاون مع مدينة الملك سعود الطبية، الأطفال المصابين بمرض السرطان، عبر برنامج "بسمة حياة".
وشهد الحفل، الذي أقيم بقاعة "بسمة حياة" في مدينة الملك سعود الطبية، حضور عدد من الأطفال المرضى وذويهم؛ حيث حرصت المؤسسة على توزيع الهدايا والعيديات على الأطفال؛ بهدف رسم البسمة على شفاه الصغار.
وأوضح مدير البرامج بمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية صالح الشمراني، أن المؤسسة حرصت على معايدة الأطفال مرضى السرطان؛ لتعزيز فرحة المصابين بالسرطان؛ حيث قدمت الهدايا والفقرات المنوعة التي أسعدت بها الأطفال للتخفيف من الآثار التي يعانونها.
وبيّن الشمراني أن مبادرة برنامج "بسمة حياة" من أهم المبادرات المحلية التي تقدم خدمات لهذه الفئة وأسرهم، ويندرج البرنامج ضمن استراتيجية ومبادرة المؤسسة؛ بهدف رعاية مرضى السرطان من الأطفال من خلال طرح برامج وخدمات اجتماعية متكاملة، تهدف إلى تثقيفهم وتوعيتهم وأسرهم بتداعيات المرض وطرق مواجهته، بالإضافة إلى برامج ترفيهية مصاحبة.