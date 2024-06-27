"بسمة حياة".. "محمد بن فهد للتنمية الإنسانية" تعايد الأطفال مرضى السرطان بـ"سعود الطبية"

وبيّن الشمراني أن مبادرة برنامج "بسمة حياة" من أهم المبادرات المحلية التي تقدم خدمات لهذه الفئة وأسرهم، ويندرج البرنامج ضمن استراتيجية ومبادرة المؤسسة؛ بهدف رعاية مرضى السرطان من الأطفال من خلال طرح برامج وخدمات اجتماعية متكاملة، تهدف إلى تثقيفهم وتوعيتهم وأسرهم بتداعيات المرض وطرق مواجهته، بالإضافة إلى برامج ترفيهية مصاحبة.