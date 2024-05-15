في اجتماعه الـ 11 ودورته الخامسة.. "مجلس إدارة عناية" يبحث تطورات ومستجدات عمل الجمعية

عقد مجلس إدارة جمعية عناية الصحية، اجتماعه الحادي عشر في دورته الخامسة برئاسة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم؛ بحضور أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية، بمقر الجمعية في الرياض.
واستعرض الأمين العام الدكتور سلمان بن عبدالله المطيري؛ أهم التطورات والمستجدات في عمل الجمعية خلال الفترة الماضية.
وقال المطيري؛ إن المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومن أبرزها تقرير الأداء التشغيلي والمالي للربع الأول من عام 2024م، كما تمّ الاطلاع على تقرير حملة موسم رمضان، وتقرير صندوق عناية الوقفي حتى نهاية عام 2023م.
وعبّر المجلس عن ارتياحه للجهود الكبيرة التي بذلتها الإدارة التنفيذية في الأداء التشغيلي والمالي للجمعية في الربع الأول لعام 2024م، كما أشاد بمخرجات تقرير حملة موسم رمضان، وتقرير أداء صندوق عناية الوقفي لهذا العام، وثمَّن كذلك البرامج والأنشطة الوقائية التي قدّمتها الجمعية خلال فترة رمضان، وبخاصة برنامج "نعتني بصحتك" الذي استهدفت به المصلين في جوامع الرياض، وشمل جامع الراجحي، وجامع الملك خالد، وجامع عتيقة، والتي استفاد منها 6382 مستفيداً، ووجد هذا البرنامج قبولاً كبيراً من المصلين.
وعلى هامش الاجتماع دشّن السويلم؛ الوحدة الصحية لمنسوبي الجمعية التي تأتي في إطار اهتمام الجمعية ببيئة العمل، وضرورة توفير الأجواء الصحية لصحة موظفيها خلال فترة العمل.
وفي ختام الاجتماع، شكر رئيس المجلس الدكتور عبدالرحمن السويلم؛ أعضاء المجلس على حضورهم وتفاعلهم، كما شكر الإدارة التنفيذية على دعوتها لهذا الاجتماع والإعداد الجيد له واطلاعه على ما تمّ في الفترة السابقة من أعمالٍ وإنجازات، وتمنى لهم مزيداً من النجاح والتوفيق.