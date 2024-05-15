في اجتماعه الـ 11 ودورته الخامسة.. "مجلس إدارة عناية" يبحث تطورات ومستجدات عمل الجمعية

وعبّر المجلس عن ارتياحه للجهود الكبيرة التي بذلتها الإدارة التنفيذية في الأداء التشغيلي والمالي للجمعية في الربع الأول لعام 2024م، كما أشاد بمخرجات تقرير حملة موسم رمضان، وتقرير أداء صندوق عناية الوقفي لهذا العام، وثمَّن كذلك البرامج والأنشطة الوقائية التي قدّمتها الجمعية خلال فترة رمضان، وبخاصة برنامج "نعتني بصحتك" الذي استهدفت به المصلين في جوامع الرياض، وشمل جامع الراجحي، وجامع الملك خالد، وجامع عتيقة، والتي استفاد منها 6382 مستفيداً، ووجد هذا البرنامج قبولاً كبيراً من المصلين.