"إحكام": 9 تعديلات شكلية على صكوك الاستحكام الصادرة من المحاكم تعالجها "المنصة"

أكّدت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة "إحكام"، أن هناك 9 تعديلات شكلية على صكوك الاستحكام الصادرة من المحاكم تعالجها لجان النظر في طلبات تملك العقارات عبر منصة "إحكام".
وأوضحت "إحكام" أن أنواع طلبات التعديل الشكلية تتمثل في "وجود خطأ أو نقص أو ملاحظة، وإضافة المساحة الإجمالية، وتعديل الاسم او اللقب، وتعديل الحدود أو المساحة أو الأطوال، وإضافة أو تعديل السجل المدني، وتعديل الأخطاء المادية الكتابية، وتعديل وإضافة مساحات الموقع، ونوع العقار، والتحويل إلى القياسات المترية".