"إحكام": 9 تعديلات شكلية على صكوك الاستحكام الصادرة من المحاكم تعالجها "المنصة"

وأوضحت "إحكام" أن أنواع طلبات التعديل الشكلية تتمثل في "وجود خطأ أو نقص أو ملاحظة، وإضافة المساحة الإجمالية، وتعديل الاسم او اللقب، وتعديل الحدود أو المساحة أو الأطوال، وإضافة أو تعديل السجل المدني، وتعديل الأخطاء المادية الكتابية، وتعديل وإضافة مساحات الموقع، ونوع العقار، والتحويل إلى القياسات المترية".