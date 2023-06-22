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كلية المسجد النبوي تعلن عن فتح باب التسجيل للطلاب والطالبات للعام الدراسي 1445هـ
في أقسام الشريعة للطلاب والطالبات.. والقرآن وعلومه والسنة وعلومها للطلاب
أعلنت كلية المسجد النبوي، عن فتح باب التسجيل للطلاب والطالبات للعام الدراسي 1445هـ؛ وذلك خلال الفترة من تاريخ 7/ 12/ 1444هـ إلى 2/ 1/ 1445هـ.
وأوضحت الكلية أن الأقسام المتاحة هي: قسم الشريعة للطلاب والطالبات، وقسم القرآن وعلومه للطلاب، وقسم السنة وعلومها للطلاب، وقسم العقيدة للطلاب، وقسم اللغة العربية للطلاب؛ داعية الطلاب والطالبات الراغبين في التسجيل إلى الدخول عبر الرابط: http://gph.edu.sa/public/?page=page_684311، وللطالبات عبر الرابط: http://gph.edu.sa/public/?page=page_986449.