كلية المسجد النبوي تعلن عن فتح باب التسجيل للطلاب والطالبات للعام الدراسي 1445هـ

وأوضحت الكلية أن الأقسام المتاحة هي: قسم الشريعة للطلاب والطالبات، وقسم القرآن وعلومه للطلاب، وقسم السنة وعلومها للطلاب، وقسم العقيدة للطلاب، وقسم اللغة العربية للطلاب؛ داعية الطلاب والطالبات الراغبين في التسجيل إلى الدخول عبر الرابط: ‏ http://gph.edu.sa/public/?page=page_684311، وللطالبات عبر الرابط: http://gph.edu.sa/public/?page=page_986449.