العبدالعالي: ارتفاع كبير في درجات الحرارة في المشاعر حتى 4م وهذه نصائحنا

حذّر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لتفادي الإجهاد الحراري وضربات الشمس.
وأضاف "العبدالعالي": بناءً على درجات الحرارة المرتفعة المسجلة هذا اليوم في المشاعر المقدسة؛ نحذّر من التعرض لأشعة الشمس في الفترة من ١١ص وحتى ٤م، ونؤكد على الحجاج أن يستخدموا المظلة ويكثروا من شرب السوائل؛ حيث بدأنا بتسجيل حالات إجهاد حراري وضربات شمس.
وكان محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد "عقيل العقيل" قد أوضح اليوم أن الأجواء بمشعر عرفات حارة إلى شديدة الحرارة؛ لافتًا إلى أن المركز أصدر إنذارًا باللون الأصفر يبدأ مع الحادية عشرة من صباح اليوم حول ارتفاع في درجات الحرارة والتي قد تصل العظمى منها ظهيرة اليوم في مشعر عرفات إلى 47 درجة مئوية.