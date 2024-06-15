العبدالعالي: ارتفاع كبير في درجات الحرارة في المشاعر حتى 4م وهذه نصائحنا

وكان محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد "عقيل العقيل" قد أوضح اليوم أن الأجواء بمشعر عرفات حارة إلى شديدة الحرارة؛ لافتًا إلى أن المركز أصدر إنذارًا باللون الأصفر يبدأ مع الحادية عشرة من صباح اليوم حول ارتفاع في درجات الحرارة والتي قد تصل العظمى منها ظهيرة اليوم في مشعر عرفات إلى 47 درجة مئوية.